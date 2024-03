Bengtsson skickade Aris till cupsemifinal

Tidigare Hammarby IF- och BK Häcken-yttern Leo Bengtsson, 25, har sedan sommaren 2022 spelat med Aris Limassol på Cypern, där han har varit med och vunnit en ligatitel.

Nu är han möjligen även på väg att få fira en cuptitel.

Under torsdagen stod Bengtsson för ett av Aris mål när det blev seger med 3-2 mot Anorthosis på bortaplan i kvartsfinal i den cypriotiska cupen. Därmed är Bengtssons lag nu vidare till semifinal i turneringen.

Vidare spelade även svenskarna Franz Brorsson och Zakaria Sawo i matchen. I ligaspelet är Aris placerat på andra plats med fyra poäng upp till Apoel i serieledning.

