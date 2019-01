Efterlängtad ligadebut för Alvbåge - mot klubben som ratade honom: "Bland det roligaste jag har varit med om"

John Alvbåge lånades i slutet på sommaren ut till Nea Salamina. Detta efter att ligakonkurrenten i den cypriotiska ligan, Omonia Nicosia, bytt ut presidenten, sportchefen och halva spelartruppen. Alvbåge var då inte längre önskvärd.

- De städade ju om allting, så det fanns ingen plats för mig där längre, sa svensken till Fotbollskanalen i oktober.

I Nea Salamina har målvakten fått vänta på speltid. Men den 19 december fick Alvbåge speltid i cupen, mot PAEEK från andraligan. Och en månad senare, i lördags, fick svensken göra efterlängtad ligadebut - mot just Omonia som ratade honom i somras. Matchen, som slutade med förlust 3-1 för Alvbåges lag, var den första hela matchen för 36-åringen sedan slutet på 2017.

- Det var en underbar känsla. Det var bland det roligaste jag har varit med om. Jag har inte spelat många minuter i någon liga sedan jag var i Stabaek, och då snackar vi november 2017. Så jag har gått och väntat på detta kan man säga. Och det var en underbar känsla. Det kändes väldigt bra i kroppen och knoppen. Jag är väldigt nöjd med min prestation också även om vi förlorade matchen. Det var en go känsla, säger Alvbåge till Fotbollskanalen.

Hur var det att möta just Omonia efter det som hände i somras?

- Det var klart att man gärna hade velat få ett bättre resultat mot dem. Men jag tycker bara att det var kul att det var just mot dem. Det är ju ett lag vi konkurrerar med nu också om de här slutspelsplatserna, så det var en väldigt viktig match och stor match med mycket intresse runtomkring. Så det var synd att vi förlorade. Annars hade jag gärna slagit dem. Men de har också bytt 90 procent av laget sedan jag var där, på så kort tid. Så det var bara två gubbar i eller något sådant i startelvan sedan jag var där. Det var samma klubbmärke och färger på tröjorna, men annars ett nytt lag. Klart det var lite speciellt, men ändå inte, säger målvakten.

Alvbåge hyser dock inget agg mot Omonia Nicosia efter att ha ratats, utan menar att det är en del av att vara proffs på Cypern.

- Det är så som branschen fungerar. Om det som hände mig hade hänt i Sverige så hade det varit jättekonstigt, men här nere är det vardagsmat. Det är så branschen fungerar här nere. Och jag är inte långsint. Man är lite handelsvara om man säger så och det är bara att gilla läget och kämpa på. Och det är det jag gör här i Salamina nu. Jag är inte bitter eller så där. Jag är i en bättre klubb just nu. Nu förlorade vi i lördags men vi ligger ju före dem i ligan och hoppas att vi kan göra det fram till att slutspelet börjar, säger Alvbåge.

Alvbåge fick chansen mot Omonia Nicosia då den givne förstemålvakten Robert Veselovsky hade problem med en vad.

- Han är säkert tillbaka till helgen här, så han kommer säkert att spela igen då. Men vi får se vad som händer, säger svensken och fortsätter:

- Han har ju varit ligans bästa målvakt här under säsongen och jag kom in bara en vecka innan seriestart. Och Salamina gör sin bästa säsong nu sedan 1993 eller något sådant och Veselovsky har blivit utnämnd till årets målvakt bland tränarna - med all rätt. Han har varit jätteduktig, så jag fattar väl att de kanske inte bara slänger in mig då i och med att jag bara har gjort 35 minuter innan i ligan (debuten med Omonia som slutade med en skada) och han har varit här längst av alla i klubben och gjort det så pass bra. Jag kan bara vänta på min chans och nu fick jag den här mot Omonia och kunde visa en del vad jag kan. Men jag vet att jag kan mer. Jag vet att jag är rankad som nummer två i laget så det är bara att kämpa på. Det är bara att kriga på. Det är som jag sagt här att det är så branschen är. Ibland är man etta och ibland är man tvåa och jag är professionell och tränar på som satan så vi får se vad som händer. Det är inga konstigheter, det är fotboll.

Trots att speltiden varit sparsam så trivs Alvbåge väldigt bra med fotbollslivet på Cypern, och tror att han kan göra avtryck i ligan om han ges chansen.

- Jag trivs bra här och jag vet ju att jag hade kunnat vara en av ligans bästa målvakter här nere, men jag har ju bara på grund av skador och att det har gått så jäkla bra för laget inte fått speltid och så, säger 36-åringen.

- Får jag bara komma in i ett lag här och få förtroende och spela i några matcher så vet jag, jag sitter ju och ser varandra match här i ligan och vet att jag tillhör de bästa målvakterna i ligan. Det gäller bara att jag får visa det också. Nu spelade jag 90 minuter sist och tyckte att jag visade en del, men det var bara en match och det är bara att kämpa vidare och träna stenhårt som jag gör så kanske det kommer nya matcher. Det går fort i branschen, det vänder fort. Och jag känner mig i riktigt, riktigt bra form. Det känns kanon, fotbollslivet känns skitbra. Det är bara att man vill ha fler matcher såklart, annars är allting kanon.