Jansson värvade Amoo efter våldtäktsdom - vill inte svara på frågor: "Nej tack"

Hammarby IF värvade den nigerianske talangen Akinkunmi Amoo, 21, från Sidos FC under 2020. Vid tidpunkten för övergången var Jesper Jansson sportchef i Hammarby och berättade att klubben redan innan övergången hade byggt en stark relation med spelaren. Amoo lämnade sedan Bajen för FC Köpenhamn under vintern 2022, och blev enligt Stockholmsklubben föreningens största försäljning någonsin. Utifrån den danska tidningen BT:s uppgifter var övergångssumman på motsvarande 46 miljoner svenska kronor.

Amoo hann därefter med att göra ett mål på fyra matcher med FCK:s A-lag, innan den danska storklubben i september i fjol gick ut med att nigerianen drabbats av en allvarlig knäskada med operation och nio-tio månaders rehabiliteringsträning som följd.

Annons

Sedan dess har det varit relativt tyst om Amoo, fram till att FCK den 12 juli i år bekräftade för den danska sajten bold.dk att spelaren vid den tidpunkten var i provträning med den cypriotiska klubben Omonia Nicosia, där Jesper Jansson sedan den 14 juni i år är sportchef, och den 13 september skrev spelaren på för klubben permanent.

Enligt den danska tidningen Ekstra Bladet släppte FCK Amoo gratis, samtidigt som det finns en "betydande vidareförsäljningsklausul". Vid en eventuell försäljning i framtiden kan FCK, enligt tidningen, få mellan 40 och 50 procent av övergångssumman. Vidare uppges även bonusar "av betydande storlek", som kan ge FCK pengar, vara med i överenskommelsen mellan klubbarna.

Anledningen till att det under det senaste året varit tyst om Amoo är att han under över ett års tid har varit en del av en polisutredning och sedan den 23 juni i år har en dom mot sig i Köpenhamns byret, motsvarande tingsrätt i Danmark.

Annons

Fotbollskanalen har tagit del av domen, där det framgår att Amoo bedömdes vara skyldig till tre åtalspunkter. Han blev dömd för våldtäkt, i annan form än samlag, och försök till våldtäkt mot en kvinna, samt för kränkningar mot två andra kvinnor. Domen blev fängelse i ett år, och utvisning med inreseförbud i sex år. Vidare dömdes han även till att betala rättegångskostnader på över 100 000 danska kronor, det vill säga över 150 000 svenska kronor.

Amoo nekar i sin tur till brott och har överklagat. Vad gäller anklagelserna om våldtäkt, i annan form än samlag, och försök till våldtäkt framgår det i domen att Amoo har en annan version. Han menar bland annat att det har varit samtycke. Vad gäller de två andra anklagelserna om kränkningar har spelaren också andra versioner om händelseförloppen, gentemot vad rätten kommit fram till i domen.

Annons

"Jag kan meddela att min klient förnekar sig skyldig och att vi yrkar frikännande i landsretten", skriver spelarens advokat i ett sms till Fotbollskanalen.

Landsret är andra instans, vid överklagande från första instans, i Danmark.

Fotbollskanalen har sökt Jesper Jansson om Amoos övergång till Omonia, som blev offentliggjord drygt tre månader efter domen. Jansson har hänvisat till klubben gällande en intervju, där klubben först meddelat att det inte är möjligt, och sedan inte återkopplat gällande om klubben vill kommentera övergången och domen.

Jansson har i ett senare skede avböjt att kommentera värvningen av Amoo och domen mot spelaren.

"Nej tack", skriver han i ett sms till Fotbollskanalen.

Efter övergången uttalade sig Jansson på klubbens hemsida, och sa följande:

- Vi känner till Amoo väldigt väl. De senaste ett och ett halvt åren har varit svåra för honom. Vi kom överens med Köpenhamn, så att Omonia kan ge honom en andra chans i hans karriär. Han är en väldigt stor talang, som hade stor framgång i Hammarby, som fick pengar för en flytt till Köpenhamn. Han har varit med oss under en lång tid. Våra tränare, våra fysioterapeuter och vår nutritionist har gjort ett enormt jobb med honom. Jag vet mycket väl att Amoo är tacksam över att Omonia har gett honom en andra chans att komma tillbaka, sa Jansson.

Annons

Amoo skrev i sin tur följande på plattformen X efter övergången:

"Jag är hedrad och glad över att ansluta till Omonia-familjen. Jag ser fram emot alla framgångshistorier som vi kommer att skapa tillsammans och med fansen. Jag vill tacka min familj, vänner och media för deras fantastiska stöd. Det är dags att gå tillbaka till jobbet och nöta".

På Omonias hemsida uttalade han sig om vilka de främsta anledningarna var till att han ville komma till den cypriotiska klubben.

- Anledningarna är hur (klubben) behandlat mig, kärleken från mina lagkamrater som är fantastiska och stöttar mig. Jag kommer från en skada och alla stöttar mig för att komma tillbaka till min nivå och i bra form. Sportchefen, Jesper Jansson, är en fantastisk man, han stöttar mig och ger mig allt jag vill ha, sa han i en tv-intervju på hemsidan.

Annons

Agenten Patrick Mörk var delaktig i när Amoo gick från Sidos FC till Hammarby under 2020, och under 2022 straffade Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd både Mörk och Hammarby. Mörk blev avregistrerad som agent under ett års tid, medan Bajen fick betala böter för att ha brutit mot en rad centrala delar av förmedlarreglementet. När Amoo i september blev klar för Omonia gratulerade Mörk spelaren till flytten.

"Resan fortsätter. Grattis Akinkunmi Amoo till din övergång från FC Köpenhamn till Omonia FC i Cypern", skrev han på Instagram då med Nicosia som geotaggning.

Till Fotbollskanalen vill Mörk inte kommentera domen.

Amoo har ännu inte gjort debut för Omonia i den cypriotiska ligan. I juni nästa år kommer Amoos överklagande att tas upp i Danmarks landsret.

Annons

Fotbollskanalen har, via Omonia och via Amoos advokat, sökt spelaren för en kommentar.