Beskedet: Nilla Fischer tackar nej till OS

Försvararen Nilla Fischer, 36, är med sina 184 landskamper en av Sveriges mest erfarna spelare. Men hon kommer inte finns med i sommarens OS-trupp. Anledningen är att hon och hennes fru Mika väntar sitt andra barn.

- Jag har bestämt mig och meddelat Peter (förbundskapten Gerhardsson) mitt beslut, säger hon till Expressen och fortsätter:

- Jag pratade med Peter under lägret i april, och berättade att det ska komma en liten mini-Fischer till och att jag var tveksam till OS. Sedan pratade vi igen förra veckan, det var ett bra samtal. Det hade så klart varit kul att göra ett OS till men det här är viktigare och större.

Linköping-mittbacken känner sig tudelad till att hon inte kommer finnas med i Sveriges trupp.

- OS är det största inom idrotten och Tokyo skulle ha blivit mitt sista OS. Samtidigt har jag gjort oerhört många mästerskap. Och att jämföra att få barn och göra ett ytterligare ett mästerskap. Då var det ett lätt beslut att ta.

Nu väntar en sommar - där Fischer kommer följa sina landslagskollegor från tv-soffan. En tanke hon inte helt vant sig vid.

- Det kommer att kännas extremt konstigt att sitta och titta på när hon och de andra som varit i landslaget länge spelar och jag inte är med.

Förbundskapten Peter Gerhardsson om beskedet:

- Jag har haft en bra dialog med Nilla i frågan och haft kännedom om situationen. Jag har en stor förståelse för Nilla och hennes beslut och stöttar det fullt ut. Vi har gemensamt pratat om att efter OS ha en ny kontakt med varandra för att diskutera och prata vidare om framtiden i landslaget efter sommarens mästerskap, säger han i ett uttalande via förbundet.

Turneringen spelas 21 juli till sjunde augusti. I Sveriges grupp finns USA, Australien och Nya Zeeland.

This will be an amazing summer! ❤

I wish the swedish national team all the best in the Olympics! 💙💛 pic.twitter.com/wds8d9vovy