Efter korsbandsskadan – Jusu Bah slog till direkt i återkomsten

Det var med Umeå IK som debuten i damallsvenskan kom under säsongen 2020 för Monica Jusu Bah. Den damallsvenska giganten flyttades dock ner direkt och när man inför säsongen 2022 flyttades upp igen fick man ta sig igenom säsongen utan stortalangen.

Anledningen? 19-åringen hade dragit korsbandet och missade återkomsten i damallsvenskan.

Men när Umeå under söndagen tog emot Sundsvall i elitettan var Jusu Bah tillbaka på ett snöigt Umeå arena – anfallaren fick starta på bänken men i den 78:e minuten byttes hon in. Det krävdes inte mer än två minuter innan hon skrivit in sig i målprotokollet.

- Jag har längtat efter det här varje dag. Det känns helt overkligt skulle jag säga. Jag har varit målfarlig under träningarna i veckan och några i laget sa att de hade på känn att jag skulle göra mål, säger hon till Västerbottens-kuriren.

Jusu Bah var märkbart tagen av situationen och fylld av en hel del känslor när hon träffade media. Och skadeperioden har varit jobbig, både fysiskt och mentalt.

- Jag har varit jättesugen på att bara spela. Det har varit mycket mentalt och fysiskt, men mest mentalt. Det känns så jävla bra att vara tillbaka.

Umeå IK ligger på en tredje plats i elitettan efter tre spelade omgångar. Det efter att ha vunnit två matcher och kryssat en.