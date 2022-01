Stor kritik mot damernas världselva - världens bästa spelare platsade inte: "Överraskande lite kunskap"

Under måndagskvällen presenterades världslaget för damer och herrar på galan "Fifa The Best". Flest reaktioner blev det över damernas världselva, som röstades fram av 3 675 spelare från hela världen från den internationella spelarföreningen.

Ingen av de tre spelarna som var nominerade till världens bästa spelare (Alexia Putellas, Jennifer Hermoso och Sam Kerr) kom med i laget, och det gjorde inte heller en enda spelare från dominanten Barcelona, som vann ligan, spanska cupen och Champions League.

"Bäst i världen men ingen plats för henne i Fifa:s världslag? Kom igen spelarna, vi kan bättre än detta!", skriver Hedvig Lindahl på Twitter, och syftar på Barça-mittfältaren Putellas som utsågs till världens bästa spelare.

Lindahl var långt ifrån ensam om att reagera på världselvan. Den norska landslagsmittfältaren Vilde Böe Risa var också förvånad och besviken.

- Det är överraskande att man har så lite kunskap. Jag tycker att det är trist, säger Risa till norska TV2, och menar att hon saknar Sam Kerr, Pernille Harder och spelare från Barcelona.

- Jag hoppas att spelare lär sig mer om damfotboll. Även om man har sålt 85 000 biljetter till kvartsfinalen i Champions League på Camp Nou så har man ändå en lång väg att gå.

Många inom damfotbollen har genom åren varit kritiska vid den här typen av omröstningar då en hel del har haft en förmåga att rösta på namn och tidigare meriter än det spelarna gjort under det senaste året.

- Jag förstår inte vissa av namnen som är med i världselvan, säger Kanadas stjärna Christine Sinclair till One Soccer.

Hon får medhåll av flera journalister, bland annat The Athletics reporter Katie Whyatt.

"Världen sviker damspelarna när ingen från Barcelona är med i världselvan, i stället återvänder vi till att rösta på de största namnen oavsett vilken säsong spelarna har haft", skriver hon på Twitter, vilket kan syfta till spelare som Marta, Carli Lloyd och Alex Morgan, som alla kom med i världslaget, vilket även Lucy Bronze gjorde, trots att hon var skadad under stora delar av 2021.

Med i världslaget kom Magdalena Eriksson som hade ett fint 2021 med tre titlar i Chelsea och en Champions League-final, samt OS-silver med Sverige.