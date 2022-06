Säsongens största seger - Rosengård körde över Kalmar

Rosengård gästade under onsdagen nykomlingen IFK Kalmar - och det blev aldrig någon riktig match då mesta mästarna stängde matchen redan efter 15 minuter.

För det tog bara två minuter innan målskyttet öppnade sig. Katrine Veje var löpstark när hon fick med sig bollen längs långsidan och lyckades skicka in bollen i boxen, men olyckligt för Kalmar-försvaret, då kaptenen Paige Culver styrde in bollen i eget mål.

Sen var det proppen ur. För sju minuter senare var olyckan framme för hemmalaget ännu en gång. Loreta Kullashi kunde trycka in Olivia Schoughs inlägg till 2-0. Och i den 15:e minuten kunde Schough skriva in sig själv i målprotokollet.

Strax innan halvtidsvilan kom också 4-0 via Charlotte Grant.

Men siffrorna skulle bli ännu större, även om Kalmar stod emot bra i den andra halvleken innan man släppte förbi två snabba. Först spelade Mimmi Larsson vackert in till Stephanie Sanders som dundrade in bollen i nättaket, och sen skulle även Larsson få dundra in bollen själv.

Det blev till slut sex fullträffar mot Kalmar och Rosengård kunde ta säsongens största seger hittills. Nu börjar Malmölaget också rycka ifrån rejält efter att BK Häcken har tappat poäng två matcher i rad.

- Det var skönt att göra jättemånga mål här. Det är tur att vi gör sex mål, det känns bara skönt, säger Katrine Veje till Viaplay.

Rosengård toppar tabellen med fem poäng ner till tvåan Linköping, med sex poäng ner till trean Kristianstad och med sju poäng ner till Häcken på fjärde plats.

- Målet var att vi skulle ligga i toppen innan semestern och EM - det är bra att vi bombar på, för att det kan komma att handla om målskillnad sen, säger Veje.