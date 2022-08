16-åriga Smilla Holmberg om drömmarna: "Vill komma ut i Europa"

Som sjuåring började Smilla Holmberg spela fotboll i Hammarby. Nu, drygt nio år senare konkurrerar hon om en startplats i Bajens A-lag. Men det som hör till är att Holmberg till hösten börjar i gymnasiet och kommer att behöva dela upp tiden som professionell fotbollsspelare och en ”vanlig” gymnasieelev.

- Jag får planera innan hur jag ska träna, äta och kombinera med plugg. Man får prioritera, men jag har fått bra hjälp från lärare och sådant tidigare så det har underlättat, säger hon.

Nu hoppar hon in i stormöten och matcher som står och väger, men fotboll var inte det självklara valet.

Tidigare har hon spelat testat på flera olika idrotter, bland annat squash och tennis. 16-åringen beskriver att hon började ”lite sent” som sjuåring och fastnade direkt. Och det som fångade intresset var det faktum att fotboll är en lagsport.

- Alla bollsporter är roliga. Men med fotboll fastande jag direkt, det här med att vinna som ett lag tycker jag alltid varit roligt.

Uppvuxen på Söder i Stockholm var det självskrivet att klubbvalet skulle bli just de grönvita jättarna. Kanske att det till och med tryckte till lite i bröstet på Smillas pappa, Ola Persson.

- Pappa hejar jävligt mycket på AIK. Men det var lugnt till en början och nu hejar han mer på Hammarbys damer men när det kommer till herrarna är det fortfarande AIK.

Pappa är Smillas största supporter och hänger på de allra flesta matcherna - och bidrar hela tiden med kunskap för att kunna optimera sin dotters utveckling.

- Det betyder jättemycket. Pappa är på typ alla matcher och hjälper mig ofta med vad jag kan göra bättre och träna på själv. Han är väldigt bra på att peppa och komma med tips och massa annat.

Det som driver ungdomslandslagsbacken är viljan att utmana sig själv för att hela tiden ta nya steg och i fjol flyttades hon upp i A-laget.

- Jag har alltid haft höga ambitioner, så det var jättekul att flyttas upp. I början var jag lite nervös men nu känns det som att man kommit in i det.

Vad betyder det för dig att ha spelare runt omkring med mycket erfarenhet som kan hjälpa dig utvecklas?

- Det är jätteskönt. Jag tycker att det är bra konkurrenssituation med bra spelare. När man värvar in spelare som Jonna (Andersson), känns det extra kul att Hammarby tar nya steg.

Förtroendet från ledarstaben har backen fått - flera inhopp i matcher som står och väger, bland annat i stormötet med BK Häcken.

- Det är jättekul att känna att man får förtroendet. Att få hoppa in och få självförtroendet själv att man klarar av tempot och det man kämpat för innan lönar sig nu.

Hur är det för dig att komma in i dessa matcher som står och väger?

- Det är ju lite nervöst att komma in i en sådan situation men jag vill komma in och påverka. Och det är det jag försöker göra.

Känner du någon press?

- Ja, det gör väl alla. Man känner press att man måste prestera men jag vill bara komma in och göra en bra match och det jag brukar göra.

Vad betyder det för dig att man förväntar sig samma resultat som av någon som är mer erfaren?

- Det är väldigt coolt. Det är klart nervöst, men man känner förtroendet. Jag blir taggad och peppad på att man vet att förväntningarna finns och då vill man göra det så bra som möjligt.

Att ta en startplats i Hammarby är dock bara ett steg på vägen, ett fantastiskt sådant enligt backen själv. Träningsmiljön och konkurrensen samt att få utvecklas i damallsvenskan ser hon som en bra chans för att nå till toppen.

- Jag vill komma utanför Sverige och ut i Europa. Men just nu vill jag vara i Hammarby.

Vad drömmer du om?

- Just nu är det topplagen. Men jag tänker mig inte någon speciell liga.

Det finns ingen klubb som du drömmer om att få spela för?

- Jo, kanske PSG faktiskt. Jag har alltid hejat på dem sedan jag var liten.