AIK:s sportchef pekar ut viktig förändring - som talar för starkare 2025

AIK tvingades kvala sig kvar i damallsvenskan i fjol efter en blytung säsong. Kort därefter valde klubben att genomföra flera förändringar i den sportsliga organisationen kring damlaget.

Både den tidigare sportchefen Herish Sadi och den tidigare huvudtränaren Jesper Björk lämnade sina uppdrag. De ersattes i sin tur av Zinar Spindari och Lukas Syberyjski.

Spindari, som är AIK:are sedan barnsben, har upplevt den traditionsenliga premiärträningen på Skytteholm både som åskådare och som assisterande tränare. I år var första gången i rollen som sportchef, nu med ett helt annat ansvar på sina axlar.

- Upplevelsen är densamma, det är lika fett. Men man vet att man har en annan tyngd på sina axlar än vad man hade som assisterande tränare. Man blir uppmärksammad på ett helt annat sätt, både på gott och på ont. Det är mycket mer att göra, säger Spindari till Fotbollskanalen.

Historiskt sett har AIK varit ett så kallat "jojo-lag". Man har åkt upp och ner mellan damallsvenskan och elitettan och har haft ordentligt svårt att etablera sig. Nu får man en andra säsong i landets högsta serie och då vill man se till att göra det ordentligt. Men med en fjolårssäsong som innebar 14 förluster finns det ett jobb att göra för att undvika samma situation även i år.

- Vad ska man säga. Det var en svag säsong i stora delar även om vi höjde oss under hösten. Från att vara en fullständigt underkänd säsong till att bli knappt godkänd, om jag får vara ärlig, säger Spindari.

- Vi ska inte vara ett lag som är nere och slåss i botten. AIK är en av Sveriges största föreningar. Vi som är AIK:are säger att vi är störst, bäst och vackrast. Då kan vi inte ha ett lag, oavsett om det är herr eller dam, som ligger nere i botten och skvalpar. Men med det sagt får man ha respekt för att sådana processer tar tid. Vi pratar dock inte en femårsperiod, redan i år ska vi vara bättre.

Frågan som nog många ställer sig är hur AIK ska lyckas med det man inte lyckats med tidigare? Att etablera sig. Förutom förändringar i spelartruppen och i ledarstaben ger Spindari sin bild av vad som är annorlunda i år.

- Först och främst har vi fått mer ekonomiska medel. Bara det gör skillnad. Tidigare har vi inte haft någon assisterande tränare på heltid, även vår fystränare går upp på heltid. Så vi har gått från en till tre heltidstjänster. Rent organisatoriskt gör vi en helt annan investering än tidigare. Ekonomin är bättre än den varit tidigare, för att nämna ett viktigt exempel.

Ni har varit i damallsvenskan tidigare, hur kommer det sig att det är nu man satsar ekonomiskt?

- Svår fråga. Jag är nog inte rätt person att svara på det. Men jag har fått en plånbok och kan bara se skillnaden det här året jämfört med förra och det tycker jag har varit en ganska markant ökning.

- Den här satsningen är viktig och har behövts göras tidigare, men nu görs den.

En av de första bitarna som Spindari behövde få på plats var en ny huvudtränare. Arbetet var klart i slutet av förra året då Lukas Syberyjski presenterades. Han har tidigare verkat som ungdomstränare i AIK men kom senast från ett uppdrag som tränare i herrlaget Täby FK i division 1. Han har även tränat IK Frej i superettan.

Hur har tränarvalet mottagits?

- Blandat, vilket jag förstår. Gemene man har kanske inte koll på honom. Man ser en resultatrad som kanske inte varit jättebra. Men jag går också på vad det är för människa och vilken typ av fotboll han vill spela - och där klaffar det väldigt bra med oss. Hans historia av att jobba med unga spelare är fantastiskt. Vi har en ganska ung trupp, om vi kan få bra utväxling på dem så har vi vunnit mycket på det.

Spindari har även hunnit med några förändringar i spelartruppen. Det mest uppmärksammade draget var när AIK plockade in Djurgårdens lagkapten Matilda Plan.

Varför ville ni värva henne?

- För att det är en väldigt bra fotbollsspelare. Vi ska inte normalisera att gå mellan Djurgården och AIK, det är inte där vi vill hamna, men i det här fallet så dök det upp en chans som vi inte hade kunnat få någon annanstans. Vi behövde förstärka på mittbackspositionen och får man möjligheten att värva en spelare som väldigt många andra klubbar vill ha då tycker jag att man ska ta den chansen.

Blev du förvånad att hon valde AIK?

- Utifrån sett så förstår jag att andra blev förvånade. Men eftersom jag har varit med i dialogen så var jag inte så förvånad. Vi lockade nog med en bra plan och visade att vi vill ta nästa steg, en tydlig målbild vad vi vill med henne. Hon är en spelare som vi har saknat.

Hittills har AIK tappat flera spelare: Vendela Dreifaldt, Michelle Rojas Flores, Wilma Ljung Klingwall, Beata Olsson, Annika Svensson, Emelie Jansson, Sofia Parkner och Maja Johansson. Men från klubbens håll planerar man inte att göra sig av med fler.

- Jag räknar inte med det, men allt kan hända, säger sportchefen.

På in-fronten räknar han med desto mer.

- Målsättningen är att ta in två till tre spelare till som kan vara med och konkurrera från start. Det ska in fler spelare som kan komma in och färga. Nu är det åt spetshållet vi ska, spelarna som kommer in ska spetsa truppen.