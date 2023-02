Anvegård vill skjuta Häcken till SM-guld - men tänker inte på VM: "Tufft att slå sig in"

I somras vände Anna Anvegård hem till Sverige, efter ett år i engelska Everton. Flytten gick då till BK Häcken, som hon gjorde tre mål på åtta allsvenska framträdanden för.

- Jag har trivts jättebra. De hade haft en säsong som kanske inte var helt lyckad, de låg ju inte på den platsen de ville. Men vi avslutade året med många vinster och att vi ändå tog andraplatsen var väldigt viktigt, säger 25-åringen om första tiden i gulsvart.

Personligen har Anvegård tagit steg för steg mot att hitta tillbaka till nivån som hon vet att hon kan hålla.

- Jag hade inte tränat när jag kom till Häcken, jag hade varit ledig. Så jag hade inte tränat fotboll på en och en halv månad. Det var ovant. Konditionen kan man hålla igång, men det är en annan grej. Men jag har tränat på bra nu och det känns bra. Det känns som att jag är i bra form.

ANNONS

- Det var först under de sista matcherna under hösten som jag kände att jag började känna mig som mig själv igen. Det tycker jag att jag har byggt vidare på nu under vintern när jag har fått mer träning.

Varför valde du att flytta hem till Sverige i somras?

- Jag hade två hjärnskakningar i Everton och det är ju mentalt påfrestande att vara skadad. Speciellt hjärnskakningar. Så jag kände att jag ville flytta hem, få lite lugn ro och vara nära familjen. Så då blev det Häcken.

Hur summerar du tiden i England, om du bortser från hjärnskakningarna?

- Självklart var det väldigt häftigt att tillhöra en så stor klubb som Everton och att spela väldigt tuffa matcher varje vecka. När jag väl spelade var det väldigt utvecklande och tuffa matcher. Men med tanke på skadorna så blev det kanske inte så som jag hade hoppats på. Men när jag väl spelade så kändes det som att jag gjorde det så bra jag kunde.

ANNONS

- Vi hade det tufft med resultaten i laget också, så det påverkade så klart. Men det var ändå en helt okej tid. Jag är ändå glad att jag gjorde det, att jag flyttade dit. Jag fick många vänner och det var en upplevelse.

Numera är inte Anvegård hämmad av de tidigare hjärnskakningarna och hon ser ett lyckat 2023 framför sig. Forwarden är tydlig med att siktet är inställt på SM-guldet.

Hur många mål gör du i år?

- Tillräckligt många för att vi ska vinna guld. Jag har inte satt någon siffra, eller, jag ska väl inte gå ut med den för då blir det så mycket press. Men tillräckligt många så att vi vinner SM-guld.

Det senaste året har Anvegård stått utanför landslagstruppen och frågan om hon kan ta sig tillbaka in i Peter Gerhardssons lag inför sommarens VM-slutspel upptar inte allt för stor del av hennes tankar, enligt henne själv.

ANNONS

- Jag har inte varit med på ett år så mitt fokus är inte jättemycket där. Jag planerar för att vi kommer ha många tuffa matcher, att det sen kommer vara VM-uppehåll och att vi sen ska spela matcher varje vecka igen. Så det är så jag tänker.

Men har du ändå hopp om en VM-plats?

- Ja, det har väl alla som är aktuella för landslaget. Men det är tufft att slå sig in nu. Nu har vi inte så många matcher som jag kan visa upp mig på så då är det väldigt tufft.

Vad krävs för att du ska ta dig tillbaka dit?

- Jag vet inte. Det får du nästan fråga Peter. Men det är väl att jag spelar på den nivå som jag kan, som jag gjorde innan mina hjärnskakningar. Det är väl det enkla svaret.

Anvegård berättar att hon hade kontakt med landslagsledningen inför lägret som var i januari, då mestadels spelare från allsvenskan var uttagna. Hon var tvungen att tacka nej till den samlingen på grund av knäbesvär.