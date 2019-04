Arbetet igång för fler klubbar i damallsvenskan - kan tas beslut i höst

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson lyfte, under damallsvenskans upptaktsträff i fjol, frågan om att utöka antal lag i damallsvenskan. När Fotbollskanalen ställde frågan till tränare i klubbarna, så var många positiva och när Radiosporten i november i fjol gjorde en undersökning, så ställde sig 18 av 26 tränare i damallsvenskan och i elitettan bakom att utöka damallsvenskan med fler lag.

Linda Wijkström, kommersiell chef i intresseorganisationen Elitfotboll Dam (EFD), sa då att EFD, på uppdrag av klubbarna, kan lyfta frågan vidare till Svenska Fotbollförbundet för att tillsätta en ”serieöversyn”.

- Är det en stark majoritet som är tydlig med att vi ska börja sondera så gör vi det. Sen hur många procent det ska vara... det är klart att det ska vara en tydlig majoritet som verkligen vill att vi ska lägga tid och resurser på att ta frågan vidare, sa hon till Radiosporten då.

Nu har det gått ett år sedan frågan kom på tal igen och vad har då hänt sedan dess? Under torsdagens upptaktsträff för damallsvenskan meddelade EFD att en grupp, under SvFF, tillsats för att undersöka frågan vidare och samla in information.

- Gruppen kommer att lägga fram sitt förslag under ordförandekonferensen i sommar, där distrikten, eliten och Svenska Fotbollförbundet träffas, så det är igång sedan i januari. Vi får sedan se vad gruppen kommer fram till och det kommer i början av sommaren, säger Wijkström till Fotbollskanalen.

Wijkström berättar vidare att Elitfotboll Dam därefter kan lägga en motion om utökad serie till Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte i höst och att ett beslut därefter kan klubbas igenom. Om det skulle bli ett beslut om utökad serie blir det först så i praktiken från och med säsongen 2021.

Däremot är det inte spikat om det i sådana fall skulle bli en utökad serie med två eller flera lag.

- Det är ganska öppet nu. Det handlar om en utökning av damallsvenskan och det är de direktiven som kommit från Svenska Fotbollförbundets förbundsstyrelse. Utredningen handlar om utökning och sedan får man se för- och nackdelar och titta på historik. Sedan får man också räkna på det, då det även finns en ekonomisk aspekt.