Avslöjar: Rombing på väg till IK Uppsala - lämnar Eskilstuna United

Tidigare i december meddelade SvFF:s licensnämnd att krisklubben Eskilstuna United inte beviljas elitlicens för 2023. Det var Sörmlandsklubben ensamt om på svensk elitnivå.

"Per den 31 december 2021 redovisade Eskilstuna United DFF ett negativt eget kapital uppgående till - 553 tkr. Till följd av det hade föreningen att inkomma med ett periodiserat bokslut per 31 augusti 2022. Eskilstuna United DFF har inkommit med ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, signerat styrelsen och revisor, med ett väsentligt negativt eget kapital", framgick det ur licensnämnden beslut.

Beslutet innebar att laget per automatik flyttades ner en serie, till elitettan, och att samtliga spelarkontrakt samtidigt bröts.

Eskilstuna överklagade till SvFF:s överklagandenämnd men den 2 januari kom beskedet att överklagandenämnden gick på licensnämndens linje och fastslog beslutet att inte bevilja klubben elitlicens 2023.

I kölvattnet av allt detta har det skett en spelarflykt från United. Felicia Rogic och Linn Vickius har skrivit på för norska Vålerenga IF, Matilda Plan har skrivit på för Djurgårdens IF och Joanna Aalstad Bækkelund har skrivit på för nykomlingen Växjö DFF.

Nu kan Fotbollskanalen avslöja ytterligare ett namn som går vidare i karriären. Det är Elin Rombing, 24, som är på väg att bli klar för den damallsvenska nykomlingen IK Uppsala. Uppsala slutade trea i elitettan 2022 och föll sedermera mot Brommapojkarna i det damallsvenska kvalet, men erbjöds Eskilstunas plats i serien när det stod klart att Sörmlandsklubbens tvångsnedflyttas.

Om ingenting oförutsett sker väntas Rombing presenteras inom den närmsta tiden.

24-åringen noterades för två mål och två assist på 23 framträdanden i damallsvenskan 2022.

Fotbollskanalen har sökt IK Uppsalas sportchef Julius Brekkan utan framgång