Bekräftat: Kapocs klar för Liverpool

Linköping FC meddelar under torsdagen att forwarden Cornelia Kapocs, 24, lämnar. Efter tre och ett halvt år i LFC går hon vidare i sin karriär för spel med Liverpool i England.

Kapocs är tacksam för sin tid i Linköping.



- Jag vill rikta ett stort tack till klubben, lejonflocken, Loben och inte minst till alla lagkamrater som jag haft under dessa år. Linköping har blivit som ett hem för mig och jag har fått vänner för livet, säger hon på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag har växt oerhört mycket både som person och spelare under min tid i LFC. När jag kom till Linköping fick jag växa in i en utmanade miljö som under tiden har utvecklat mig till den spelare och person jag är i dag.

- Jag vill rikta ett extra stort tack till mina lagkamrater. Det är en helt fantastisk grupp som jag har fått vara i. Med en sådan grupp har det varit enkelt att utmana sig själv och ta sig igenom med- och motgångar. Jag har fått spela med fantastiska spelare och vi har många gånger spelat en fantastisk fotboll.

- Nu när jag väljer att gå vidare från Linköping FC är det alltid extra tufft att lämna något man trivts i. LFC har hjälpt mig att ta flera steg i min utveckling och nu är jag redo att ta nästa steg i min karriär.

På Liverpools hemsida säger hon även följande:

- Jag är väldigt glad och väldigt stolt över att vara här. Jag gillar hur laget spelar och jag känner också att jag kan växa och utvecklas här som spelare och som person, så det här är rätt plats för mig för att ta nästa steg i min karriär. Jag ser verkligen fram emot att träffa fansen och jag ser fram emot att komma igång och spela framför dem.

Liverpool slutade förra säsongen på fjärde plats i engelska högstaligan.