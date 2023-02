Berglund oförstående till EFD:s krav: "Jag är förbannad - fattar inte vad problemet är"

Redan i början av januari rapporterades det om att damallsvenskan och elitettan var utan kollektivavtal. Nu drygt en månad senare och med lite mer än en månad kvar till den damallsvenska premiären har förhandlingarna kring ett kollektivavtal stannat.

Anledningen? Klubborganisationen Elitfotboll Dam och samarbetspartnern Arbetsgivaralliansen vill inte föra förhandlingar med spelarfacket Spelarföreningen. I stället vill de att Unionen tar över. Då gick Spelarföreningen ut i ett öppet brev som EFD svarat på.

- Problematiken är att Spelarföreningen inte anses vara en seriös arbetstagarorganisation. Det är tydligt att spelarföreningen vill ha ett typ av avtal som inte speglar den svenska arbetsmarknaden. Kollar man hur det ser ut i övrigt så representeras klubbarna av arbetsgivaralliansen och spelarna representeras av Unionen. Dessutom är det viktigt att poängtera att vi har klubbarnas mandat, sa Patrik "Bjärred" Andersson, ledamot i EFD, till Fotbollskanalen i går, tisdag.

Emma Berglund, till vardags i Rosengård, berättar att spelarna och Spelarföreningen inte kommer att backa och att man är tydlig med sin ståndpunkt.

- Det är mycket som gör mig frustrerad och förbannad. Främst handlar det just om att varken Arbetsgivaralliansen eller EFD vill ta sig till förhandlingsbordet och jag kan inte förstå vad problemet är. Att påstå att Spelarföreningen inte ska vara vår röst är helt ofattbart. Det är jobbigt och det påverkar alla som vill utveckla damfotbollen. Att vi inte drar åt samma håll gör mig förbannad just nu. Vi spelare är tydliga med vart vi står och vad vi tycker och tänker. Det enda jag känner just nu är att jag hoppas på att någon tar sitt förnuft till fånga och hänger på tåget, säger hon och fortsätter:

- Det är inte första och det är heller inte sista gången vi damspelare måste kämpa för våra rättigheter, men man får hoppas att smällarna blir mindre och mindre.

Tycker du att det är brist på respekt att man försöker tvinga Unionen till att representera er, fastän ni spelare inte vill det?

- Ja, hela grejen är respektlös. Att man inte ens kan föra en diskussion utan i stället skickar vidare ärendet. Vi alla jobbar för att damfotbollen ska gå framåt, och att man då menar att Spelarföreningen inte ska representera oss och sedan presentera ett avtal som är sämre än vad det var för tio år sedan är i mina ögon respektlöst.

Varför tror du att man menar att detta är vägen, för att det är just så på herrsidan?

- Främst handlar det nog för att de är medlemmar i Unionen, det är inte vi. Fifpro gjorde det tydligt igår att det är vår arbetsgivarorganisation och så har det varit under en lång tid, så jag förstår ärligt talat inte argumentet. Spelarföreningen har representerat oss i förhandlingar tidigare och helt plötsligt säger man att det inte anses vara en seriös organisation och säger att man inte vill att de ska fortsätta representera oss och sedan lägger vidare ansvaret på arbetsgivaralliansen och hoppas på att allt ska lösa sig. Det förstår jag inte och vi kommer inte ge oss.

Både EFD och Spelarföreningen uttryckte tidigare i en intervju med Fotbollskanalen att risken för att stöd och ersättning kan gå förlorad inte är så stor, då man väntar sig att klubbarna kommer att ta sitt ansvar.

- Det kommer säkert finnas lösningar i vissa klubbar. Vissa kommer ha det sämre och andra ha det bättre därför är det viktigt att frågorna tas upp. Vi pratar för allas lika rätt i det här läget, det handlar inte om hur det ska se ut i mitt lag, men hur det ska vara för alla spelare oavsett vilken klubb man tillhör och det gäller också elitettan. Där har man inte ens haft med dem i tanken i hur det ska se ut. Det här kommer påverka alla, säger Berglund och fortsätter:

- I mitt fall blir jag mer förbannad och vill ta kampen för att rätt ska vara rätt. Det är ett ansvar jag känner gentemot spelarna och ligan.