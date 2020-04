Damallsvenska målvakten ska hjälpa till på sjukhus i krisen: "Vill bidra"

Cajsa Andersson vände inför den här säsongen tillbaka till Linköping från Piteå. Samtidigt som hon under åren vunnit SM-guld med både Piteå och Linköping har hon skaffat sig en utbildning som civilingenjör i medicinsk teknik. Den kommer nu hon nu att få användning för. 27-åringen rycker nämligen in på sjukhus under coronakrisen.

- Det handlar om att jag vill bidra under den här tuffa tiden, sen är det ju klart att jag det också påverkar min ekonomi. Men jag kände att... jag behövs här och jag fyller en funktion. Jag har faktiskt en utbildning och en erfarenhet som gör att jag kan bidra och då känns det självklart att göra det, säger hon till Expressen.

Hennes primära arbetsuppgift blir underhåll av olika medicinska apparater.

- Den vardagliga verksamheten på ett sjukhus måste ju fortsätta, även i dessa tider. För mig handlar det mycket om att avlasta så att de som behövs allra mest under den här coronakrisen kan fokusera på det.