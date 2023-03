Damallsvenskan står utan kollektivavtal - så ser följderna ut

Elitfotboll Dam (EFD) och Spelarföreningen tecknade 2013 ett kollektivavtal för elitspelare i damallsvenskan och elitettan med ett års löptid.

Men efter att parterna inte kunnat hitta en gemensam grund sade man upp det befintliga avtalet med stöd från en majoritet av klubbarna i damallsvenskan och elitettan. Och dessutom gett Arbetsgivaralliansen uppdraget att förhandla ett nytt.

Men Arbetsgivaralliansen har varit tydliga med att man vill förhandla med Unionen vilket gjort att samtalen kring ett nytt avtal har stagnerat och att elitspelarna sedan 13:e december 2022 står utan ett kollektivavtal.

Men vad innebär det egentligen att vara utan ett kollektivavtal?

Jo, det innebär bland annat att spelarna går miste om försäkringar - bland annat var det avtalat att arbetsgivaren ska följa normer och regler utfärdade av Försäkringskassan. Arbetsgivaren garanterar 90 procent av bruttolönen upp till Försäkringskassans ersättningstak fram till att man inte längre är berättigad sjukpenning. Det innebär alltså att om en spelare blir skadad eller utanför speltid av en annan orsak alltså inte längre har rätt till ersättning.

Dessutom går man miste om pengar som läggs undan för pensionen samt en del möjligheter till individuella möjligheter till kommersiella samarbeten. I det ursprungliga avtalet står det bland annat: ”Spelaren har rätt att under anställningsförhållandet ingå egna reklam/sponsoravtal eller andra avtal om upplåtelse av spelarens immateriella rättigheter, under förutsättning att dessa avtal inte är direkt konkurrerande med avtal som arbetsgivaren slutet med större sponsorer samt att arbetsgivaren lämnat sitt godkännande. Dock får inte arbetsgivaren undanhålla ett godkännande i det fall 5%-gränsen motsvarar 200 000 kronor eller mer anses som större sponsorer”.

Dessutom kommer klubbarna inte att kunna skriva visstidsanställningar och man heller inte kan göra avsteg från semesterlagen som säger att man under juni till augusti har rätt till fyra veckors sammanhängande semester – det innebär att detta inte gäller längre. Och att spelaren som enligt kollektivavtalet inte har rätt till de två sammanhängande semesterveckorna som är avtalade. Dessutom har man heller då inte rätt till semesterlönen.

Skulle det vara så att de insparade semesterdagarna inte tas ut innan anställningsavtalet har löpt ut då ska spelaren erhålla 4,6 procent av den aktuella månadslönen per sparad semesterdag, detta gäller då inte heller.

Sist men inte minst finns det risk för båda parter att ta till konfliktsåtgärder så som, lock out eller strejk bland annat.

I en tidigare intervju med Peter "Bjärred" Andersson, ledamot i EFD, berättar han att klubbarna, trots att inget avtal är på plats, tar sitt ansvar kring om någon skulle skadad eller sjuk och att man då får ersättning för det. Magnus Erlingmark, generalsekreterare hos Spelarföreningen, upplever samma sak. Men menar att det kommer att vara ovisst till att man kommit fram till något nytt avtal.

- Så vitt vi uppfattar det har klubbarna valt att följa kollektivavtalet i bitar med försäkringar och ersättning vid skada och sjukdomar. Men efter som inget avtal inte finns på plats vet medlemmarna inte hur länge det är. Det kommer vara en oro framtill att ett nytt kollektivavtal är på plats, sade Erlingmark då.

Dessutom verkar det nu som att man har gjort någon typ av framsteg. För första gången sedan i december har Arbetsgivaralliansen, som representerar EFD i förhandlingarna, tackat ja till ett möte med Spelarföreningen och öppnat för samtal.

- Vi har bett om ett möte och vi har de förutsättningarna vi har som vi har sagt under hela tiden, som vi upplever att spelarna reagerar på och att det är sämre villkor och att man ifrågasätter spelarnas rätt att organisera sig med vem de vill. Det vet de. Sedan har vi hela tiden bjudit in till möte, vi har aldrig sagt att vi inte vill förhandla. Vi har återkommande bjudit in till möte, sa Caroline Jönsson, vice ordförande i Spelarföreningen till Fotbollskanalen under torsdagen.