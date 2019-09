Djurgården-ikonen om nedflyttningshotet: "Har mer hjärta än någonsin för klubben"

Djurgårdens klubbikon Mia Jalkerud, 29, jubilerar i år med sin tionde säsong i klubben. Anfallaren kom för första gången som 19-åring till klubben, men har sedan gått och återvänt två gånger om.



Under senaste säsongerna, liksom inför den här, har hon känt att laget har något på gång, men än dock är det nu kamp i botten och ett lite förvånande prekärt läge inför sluttampen av säsongen med en placering på nedflyttningsplats och med två poäng upp till Limhamn Bunkeflo på säker mark i tabellen.



Jalkerud medger att hon är lite förvånad över årets resultat.



- Det är många som sa det, inklusive jag själv. Vi hade väldigt stora förhoppningar inför det här året med spelarna som vi fick in och med oss som varit här ett tag. Vi har en bra mix och är ett bra lag, men sedan har det inte riktigt stämt under säsongen och rent självförtroendemässigt, säger Jalkerud till Fotbollskanalen.

Jalkerud fortsätter:



- Det har varit många spelare på olika positioner och kanske positioner som man inte varit helt hemma på. Vi har hoppat runt lite och gått tillbaka till träningar, men tränat för dåligt. Det är en mix av allt som gjort att vi hamnat här, men börjar det gå lite dåligt blir det också en ond cirkel av dåligt självförtroende och det har en stor påverkan på planen, speciellt om det handlar om många spelare, fortsätter hon.



Djurgården var förra helgen dessutom nära ett trendbrott med en seger mot Limhamn Bunkeflo, men lämnade i slutändan planen mållöst till 0-0.



- Det är synd. Vi hade ganska mycket och hade det i egna händer, så det är lite tråkigt, men det är fem omgångar kvar och det är det vi kan påverka. Det är klart att det är ett kritiskt läge, men om vi vet att en eller två vinster kan räcka. Nu tog vi en poäng efter åtta förluster. Det är ett fall framåt, samtidigt som vi fått energi av tränarbytet vi gjorde som behövdes för truppens skull. Det ser också lite ljusare ut spelmässigt. Nu ser vi framåt.



Men det är också ett tufft spelschema kvar, nästan idel topplag väntar framöver. Kopparbergs/Göteborg, Linköping, Piteå, Vittsjö och mellan mötet mellan Linköping och Piteå lite, på pappret, lättare motstånd mot jumbon Kungsbacka.



- Enda förldelen är att vi har tre hemmamatcher och två borta, vilket är lite positivt, men det är klart att det varit så för oss hela säsongen. Varje match är en tuff match. Limhamn senast var också en tuff match. Vi måste bara se till vårt och det var ett fall framåt senast. Vi kan skapa chanser, det är bara det lilla sista. Vi har potential för det, men vi har bara inte fått ut det.



Hur är det, för dig som varit i klubben länge, att vara i det här läget?

- Det är klart att jag och någon mer har mer hjärta än någonsin för den här klubben. Jag har både varit med och åkt ur och gått upp med det här laget. Det är inte den här situationen man vill hamna i, säger hon.



- Jag har känt att vi varit på G varje säsong nu för att komma ett snäpp bättre och inom ett par år vara med i guldstriden. Det försvann både förra året när vi krigade för vår existens i slutet och även i år. Nu får man se bort det från det och klara kontaktet. Sedan får vi börja om och bygga nytt. Vi har haft ganska stora förändringar i truppen varje år och det är väl både en fördel och nackdel att ta in många nya spelare, som man inte spelat ihop sig med. Men det är klart att klubben betyder mycket för mig och jag vill absolut inte åka ur. Det är inget man vill ha på cv:t och inte heller för Stockholmsfotbollen om AIK eller Hammarby tar sig upp. Det är betydelsefullt för Stockholm att det fortsätter i rätt riktning här.



Därmed får laget börja vinna för att undvika det scenariot. Det är som bekant den "lättaste" vägen till nytt kontrakt i damallsvenskan.



- Om vi får en eller två vinster hamnar vi kanske på rätt sida. Då har vi det mer i våra egna händer. Vi får ta en match i taget och i år har det varit lite att alla kan slå alla. Limhamn slog ju även Rosengård med rejäl vilja tidigt i år. Vi hoppas kunna få in det och ta en eller två segrar.

Djurgården besegrade under onsdagskvällen Brommapojkarna i svenska cupen och ställs härnäst på lördag mot Kopparbergs/Göteborg på hemmaplan i damallsvenskan.