Djurgården och LB07 i bottenkamp: "Vi kan spöa topplagen"

Med två omgångar kvar kämpar Djurgården och LB07 för att stanna kvar i damallsvenskan. En poäng skiljer lagen åt, och just nu är det fördel LB07 i kampen om nytt kontrakt.

Ingibjörg Sigurðardóttir i Djurgården tror att lagets kommande två möten med Piteå och Vittsjö kommer vara väldigt påfrestande men att inget är omöjligt.



- Det blir en riktig tuff utmaning men det känns som att vi har mer att vinna än Piteå. De ligger i mitten av tabellen medan vi slåss för nytt kontrakt. Så för oss handlar det om en match som vi måste vinna. Vi är redo och har med oss ett bra självförtroende från förra matchen. Nu finns det inga ursäkter utan vi måste satsa allt, säger hon på klubbens hemsida.

När Djurgården stod mot det norrbottniska laget i april så upplevde 22-åringen att motståndarna spelade tufft och att de var många närkamper.



- Vi vet hur Piteå spelar, de är väldigt fysiska, löpstarka och raka i sitt spel så vi måste vara förberedda på en tuff match.

Isländskan tror att Djurgårdens framgångsfaktor i sina kommande möten kommer att vara fasta situationer. Hon tycker att det är där laget har avancerat och blivit bättre än tidigare i säsongen.

LB07:s Sportchef Henrik Adolfsson känner ingen stress över att laget eventuellt kommer att falla ur ligan. Lagets två sista möten är mot Linköping hemma på söndag och sedan Göteborg borta. Adolfsson har all tilltro till laget och ser det inte som svårare matcher än laget spelat tidigare.

- I Linköpings fall så var de ju tippade som ett topplag i början av säsongen. Sedan har de inte levererat på den nivån som de själva hade önskat. Vi har ju Göteborg som just nu har en Champions League-plats, så det är klart att det är tufft motstånd i båda de två matcherna. Samtidigt om man sett på deras resultat under säsongen och våra, så kan vi spöa topplagen. Vi har även sett att Linköping förlorat mot Kungsbacka så vi vet att det är jämna matcher i alla möten inom damallsvenskan. Utifrån de premisser som vi har presterat under året så tror vi absolut att vi har bra chanser i båda kommande matcherna, säger han till Fotbollskanalen.

Sportchefen tycker att laget har många starka sidor, han tycker att de för spelet fram bra och att de är bra i fasta situationer. Om han skulle behöva säga något som är lite sämre med laget så skulle vara att det är en ung trupp, men även där går det att hitta en ljuspunkt enligt Adolfsson.

- Vi har allsvenskans yngsta trupp vilket så klart spelar in då vi inte har samma erfarenhet som många andra lag har. Är det några som kan höja sig rejält så är det just de unga spelarna som är påväg framåt, men man vet ju inte säkert hur det kommer gå för dem heller. De har alla chanser i världen att prestera i takt med att de utvecklas.

TV 4:s fotbollsexpert Hanna Marklund tror att Djurgården kommer bli de som får stanna kvar i allsvenskan.

- Om man ser till Djurgårdens förra vinst (mot Kungsbacka DFF) så tror jag de kommer klara sig kvar. Båda lagen har svåra möten framför sig, men jag tror Djurgården är det lag som klara sig bäst ur dem. Jag har själv varit på båda ändarna tabellen, att kämpa för guldet samt att kämpa för en plats att stanna kvar i allsvenskan. Det är otroligt påfrestande psykiskt oavsett vart man befinner sig, säger hon till Fotbollskanalen.