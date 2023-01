Efter 15 år - så ser "Beta" på framtiden: "Möjlighet att fira något roligt"

När Elísabet "Beta" Gunnarsdóttir först kom till damallsvenskan var hon den enda kvinnliga tränaren i den högsta ligan. Året var då 2010. I dag är hon inte ensam och en hel del har hänt de senaste 13 åren.

- Det har utvecklats på alla plan. Jag tänker på skillnaden att sitta i ett klubbhus jämfört med där jag sitter nu (restaurangen på Kristianstads fotbollsarena). Jag älskade Vilans IP på den tiden, men vi kunde inte ge spelarna rätt förutsättningar för att kunna ligga i topp. Nu har vi byggt upp en stabil grund för spelarna – vi kanske inte är den klubben som kan betala bäst. Men vi kan erbjuda väldigt mycket runt om som är bra. Vi har kunnat bygga en starkare trupp med starkare ledarskap och starkare ungdomsverksamhet. Och för att man ska lyckas bygga ett etablerat topplag tror jag att man behöver alla dessa delar, säger hon till Fotbollskanalen.

I fjol var Kristianstad med i toppstriden med fem omgångar kvar att spela om. Men man satsade och tog riskfyllda beslut – något som gjorde att man för första gången, efter två raka säsonger, missar Champions League-spel.

- Vi ville uppnå lite mer än en Champions League-plats. Vi hade möjlighet att vinna serien med fem gångar kvar, men vi fick in en del skador som förstörde ganska mycket för oss. Det har varit vårt största bekymmer. Sedan har vi analyserad varför vi hamnade i det skadeläget i höstas och hur vi ska göra för att undvika det, säger hon och fortsätter:

- Jag har aldrig under min tid i KDFF varit med om att ha så många skadade spelare. Och det har en stor betydelse för en klubb som oss. Vi var eniga om att vi skulle utmana Rosengård, BK Häcken och Linköping och då diskuterade vi om det var värt att ta risken för att ta sig hela vägen.

Beslutet landade i att ta risken. Det gjorde att man missade spel i Champions League men man landade sedan i att om man ska vara med och utmana på riktigt så har man breddat truppen och lyckats hålla kvar nyckelspelare.

- Vi har plockat spelare underifrån som blir en del av truppen och tagit in nya spelare för att vi ska vara en större trupp på träningarna också.

Ni har fått in Hlin Eiriksson och Carly Wickenheiser bland andra, hur viktiga pusselbildar har de varit för att bygga mot den kommande damallsvenska säsongen?

- Det är perfekta pusselbitar för oss. Vi har också blivit av med spelare men jag tycker att spelartyperna som vi har fått in utan tvekan gör oss lite bättre och annorlunda. Carly är den defensiva mittfältaren som vi känner att vi saknade. Hon var enligt mig en av seriens bästa mittfältare förra året. Och en väldigt bidragande faktor till att Örebro plockade så många poäng som man gjorde i höstas. Sedan har hon ledaregenskaper som är viktiga också för oss, säger hon och fortsätter:

- Hlins fick sitt stora genombrott förra året. Och sen har jag spelat med hennes mamma också. Jag tycker att hon haft fantastiska år i Piteå där hon fått en taktisk skolning av Stellan & Company. Hon har egenskaper som passar väldigt bra i jämförelse med de andra anfall man har.

Då måste jag ändå fråga - vem utav Hlin och hennes mamma har de bästa egenskaperna som du sett på en fotbollsplan?

- De är så olika. Hennes mamma är den bästa liberon som jag har sett. Hon var ju mittback och hade jag kunnat värva henne som mittback i min trebackslinje nu hade hon varit överlägsen i serien. Hon var så jäkla snabb, men de är verkligen olika men med samma mentalitet och jävlar anamma.

Du har ju sen i fjol kvar två ganska viktiga spelare i alla fall. Både Evelyn Viens, som nyligen förlängde. Hur viktigt var det få behålla henne?



- Det var ju helt avgörande för oss utifrån många aspekter. Hon var ju på lån från Gotham förra året. Hade hon försvunnit så hade vi inte fått någonting utav det, varken ekonomiskt eller något annat. För oss att kunna behålla henne och ha henne i träning varje dag och förhoppningsvis spela hela denna säsong. Sen är det inte uteslutet att vi tittar på att sälja henne någon gång under resans gång. Hon har ju skrivit över halva nästa år också. Vi sitter i alla fall på ett bra kontrakt med henne. Men kommer det något erbjudande kommer vi inte stå i vägen för henne att gå vidare till en storklubb. Men själv så tyckte hon att hon hade en bra utveckling här under förra året. Sen är det ingen hemlighet, jag tycker att hon är en av dem spelare som kan spela i en större liga och ett större lag.

Och kanske är det så att fler spelare väntas komma in under januarifönstret. "Beta" är hemlighetsfull under samtalets gång och menar att hon i slutet av januari aldrig skulle säga att hon är färdig med truppbygget.

- Vi har just nu 24 i vår trupp, så stor och bred trupp har vi aldrig haft. Jag är väldigt nöjd med truppen som den är nu, men jag håller det öppet lite, lite till.

15 säsonger i damallsvenskan har det blivit för Beta. Och frågan är hur många fler hon har i sig.

- Det är helt omöjligt att säga, i fem år har jag sagt att jag närmar mig slutet, men det är klart att jag vill testa att antingen träna ett lag i en annan division, men då får man kolla på de alternativen när de kommer upp. Det är lite unikt att man är på ett ställe så länge. Jag tror inte att det är en tillfällighet att vi är några som varit med väldigt länge, jag tror det handlar om kulturen i serien också. Det är många serier i världen där det inte är så. Sen är det så klart lag i damallsvenskan som inte är så heller.

Vad är det som fått dig att stanna dessa fem år?

- Jag har känt att så länge det finns mer att utveckla genom mitt ledarskap eller med mig själv så kommer jag att fortsätta – och så länge jag har omklädningsrummet med mig också. Jag älskar mitt jobb, klubben och människorna jag jobbar med varje dag. Tycker man att det är kul och utvecklande då ser jag inte någon anledning att göra annat. Men jag har också sagt att så fort det inte känns så är det dags att göra annat, säger hon och fortsätter:

- Jag har varit i den här situationen innan. Jag tränade Valur i fem år och hade tränat ungdomslaget i tio år, så jag hade haft samma spelare i tolv år. Då var det jäkla tydligt när det kändes rätt att bryta, jag känner till den känslan väl.

Om du får drömma lite och säga att vi är i november redan. Vart skulle du se Kristianstad i tabellen?



- Då ser jag absolut möjlighet till att fira någonting roligt. Det ser jag framför mig. Hade jag inte gjort det så hade jag inte varit kvar här.