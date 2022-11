Eskilstuna Uniteds krisdrag - sänker spelarbudgeten

Eskilstuna United har haft en tuff säsong, inte rent sportsligt då man ser ut att avsluta den damallsvenska säsongen på den övre halvan.

Men sett till utanför fotbollsplanen har klubben kämpat med ekonomiska problem. Under sommaren meddelade United att man behövde få in två miljoner kronor för att rädda föreningen – bland annat fick spelarna ringa in till sponsorer.

Nu kommer nästa krisdrag.

Enligt uppgifter till Eskilstuna Kuriren sänker man nu spelarnas löner med 30 procent. Uppgifter som sportchef och huvudtränare, Fredrik Bernhardsson bekräftar till viss del.

- Generellt sätt kommer vi ha en mindre spelarbudget nästa år och den är ungefär 30 procent mindre än vad vi haft i år. På så sätt stämmer det, sedan behöver vi titta på varje spelare individuellt i och med att vissa sitter på avtal och andra inte. Har man ett avtal är det juridiskt bindande och det går inte att göra något åt det, säger han till tidningen.

Men hur stor spelarbudgeten bli framöver vill han inte kommentera.

Om spelare i dagsläget redan tackat för sig?

- Inget har varit så tydligt klart, alla är villiga att ta en diskussion. De spelare som har agenter hänvisar väldigt mycket till dem. Så det kommer bli ganska intensivt med möten under veckan. Men ingen har deklarerat att 'det får vara nog, jag drar', säger han.

Sex spelare sitter på utgående kontrakt och de som har kontrakt är inte fria att lämna även om spelarbudgeten sänks.

- Så kommer vi inte agera i första läget. Vi ska prata mer med spelarna och de vi verkligen vill ha kvar kommer vi försöka hitta en lösning med. Blir det så att vi inte hittar en lösning finns det ett par alternativ och då kan det bli spelarförsäljningar i vinter.