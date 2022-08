Eskilstuna Uniteds tunga bakslag - måste få in tre miljoner på tre veckor för allsvenskt kontrakt

Det har stormat kring Eskilstuna United under vårsäsongen. Lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren har rapporterat om spelare som inte fått ut sin lön i tid och föreningen har dragit ner på ett antal tjänster för att lätta på föreningens ekonomi. Klubben hävdar att båda problemen bottnar i de minskade intäkter som pandemin innebar.

I början av juni växte krisen ytterligare, då svenska fotbollförbundets licensnämnd hotade med att dra in föreningens elitlicens och i värsta fall degradera laget till division två. För att undvika detta är föreningen tvunget att visa noll i eget kapital senast den 31 augusti, meddelade licensnämnden.

"Eskilstuna United DFF, som återigen redovisade negativt eget kapital per den 31 december har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, vilket måste visa minst noll i eget kapital för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen", skriver licensnämnden.

Eskilstuna Uniteds ordförande Lina Bertilsson gav i samband med beskedet följande kommentar till Fotbollskanalen.

"Läget är ansträngt, vi är medvetna om situationen och agerar. Vi jobbar enligt vår handlingsplan med olika aktiviteter. Delbeslutet från elitlicensnämnden var väntat", skrev hon i ett sms.

Under måndagen kom sedan en uppdatering i ärendet. Det var Sveriges Radio Sörmland som rapporterade att Eskilstuna United måste få in cirka tre miljoner kronor innan den sista augusti, då licensnämnden satt sin deadline, för att få behålla sin plats i damallsvenskan.

-Vi har eget jobb att göra men måste få hjälp av företag i Eskilstuna, kommenterar klubbens vice ordförande Pär Eriksson uppgifterna i en intervju med Sveriges Radio.

Nu återstår det om Eskilstuna United klarar att lösa ekonomin innan 31 augusti.