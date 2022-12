Eskilstunas besked - överklagar beslutet om tvångsdegradering

Tidigare i veckan gav Svenska Fotbollförbundets licensnämnd besked om att Eskilstuna United, som haft ekonomiska problem under en längre tid, inte beviljats elitlicens för 2023 med följden att klubben tvingas spela i elitettan nästa år.

Under onsdagskvällen höll Eskilstuna Uniteds styrelse ett krismöte, och under torsdagen ger klubben besked om att föreningen överklagar licensnämndens beslut till förbundets överklagandenämnd. Därmed lever hoppet för föreningen.

- Överklagan kommer att skickas in så fort som möjligt, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

- Innan vi vet något annat utgår vi från och planerar för att vi spelar i elitettan kommande säsong, det gäller allt från tränare, spelare, budget och organisation

I licensnämndens beslut gick det att läsa följande:

"Per den 31 december 2021 redovisade Eskilstuna United DFF ett negativt eget kapital uppgående till - 553 tkr. Till följd av det hade föreningen att inkomma med ett periodiserat bokslut per 31 augusti 2022. Eskilstuna United DFF har inkommit med ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, signerat styrelsen och revisor, med ett väsentligt negativt eget kapital".

"Vid de kontakter som förevarit mellan föreningen och Licensnämnden har föreningen hänvisat till att pandemieffekter skulle utgöra särskilda skäl för att bevilja licens trots ett väsentligt negativt eget kapital per den 31 augusti 2022".

Licensnämnden skrev vidare att det enligt deras uppfattning inte förelåg några "särskilda skäl" för att bevilja Eskilstuna elitlicens.

"Med särskilda skäl avses omständigheter som förening inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över. Licensnämnden utgår vid sin prövning av elitlicens för säsongen 2023 från att pandemin och dess kvarvarande effekter inte kan anses utgöra särskilda skäl då dessa förutsättningar varit kända sedan våren 2020", skriver nämnden i sitt beslut.

Efter licensnämndens beslut gav Eskilstuna besked om att alla A-lagsspelares kontrakt upphör att gälla. IK Uppsala kommer att tacka ja till platsen i damallsvenskan, som är öppen - om beslutet står fast om tvångsdegradering för Eskilstuna.

Fotbollskanalen söker Eskilstunas ordförande Lina Bertilsson, klubbens vice ordförande Pär Eriksson, samt IK Uppsalas ordförande Linda Zillén.