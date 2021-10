Experten: "Säsongsinledningen gav Rosengård guldet"

Efter att Häcken inte fått hål på AIK och kryssat på Skytteholms IP i Stockholm hade Rosengård chans att säkra SM-guldet i fall de besegrade Piteå på bortaplan senare under söndagen. Det gjorde skånskorna - men det var inte utan dramatik. Piteå kvitterade till 2-2 i den andra halvleken och då såg guldet tappat ut för Rosengård, men sedan klev Stefanie Sanders fram och spikade slutresultatet 3-2 med tolv minuter kvar att spela.

Rosengård blev därmed svenska mästare 2021. Mycket tack vare en stark säsongsinledning, menar TV4:s expert Hanna Marklund, då andra halvan av säsongen kantats av personaltapp och skador.

- Ser man till SM-guldet var det första delen av säsongen som Rosengård var fantastiska, sedan har de fått kämpa mer mot slutet. Men det är inte så konstigt med tanke på att de under sommaruppehållet tappade sin tränare och flera spelare. Därefter har det inte varit lika självklart att de skulle vinna, då har de fått slita hårdare. Men poängövertaget de skaffade sig under säsongsinledningen har de kunnat leva på nu under hösten när det gått kämpigare, säger Marklund till Fotbollskanalen och fortsätter:

- I dag blev det dramatiskt och det vände snabbt. Ett tag kändes det som att de skulle tappa det, Rosengård. Piteå hade både kontroll och tryck. Men sedan behövs det inte mer, det är en slumpsituation de får till det på och det var ett bra avslut av Stefanie Sanders som säkrar SM-guldet.

På förhand tippade de flesta Rosengård eller Häcken som vinnare av damallsvenskan 2021. Marklund tippade Rosengård och är inte förvånad att de gick hem som segrare till slut.

- Jag tippade dem som vinnare, det kändes som att det stod mellan Häcken och Rosengård. Men om man ser över hela säsongen så tycker jag att Rosengård är det laget som har presterat bäst och jämnast. Spelmässigt har de sett bra ut under stora delar av säsongen, och framför allt har de varit väldigt trygga defensivt.

Vad är det för nyckelfaktorer som gör att Rosengård vinner det här SM-guldet?

- Att de redan i början fick glappet till Häcken. För efter spelarförlusterna så är de inte lika stabila defensivt längre. Ny målvakt och nya mittbackar, de måste spela ihop sig - vilket de inte gjort helt ännu. Men på grund av deras ruskigt starka säsongsinledning räcker det hela vägen ändå i år, därmed hade de marginal när de haft det tuffare på hösten med skador och poängtapp.

Under sommaruppehållet lämnade huvudtränaren Jonas Eidevall Rosengård för att inleda ett nytt tränaräventyr i den engelska storklubben Arsenal. In kom nederländskan Renée Slegers, som lämnade sitt uppdrag som förbundskapten för det svenska U23-landslaget och tog över som huvudtränare i Rosengård.

Därefter tappade klubben tongivande spelare som Hanna Bennison, Stephanie Labbé, Natalie Björn, Anna Anvegård och Glódis Perla Viggósdóttir genom övergångar - och dessutom tappade de Fiona Brown och Jelena Cankovic till långtidsskador. Men trots motgångarna har Slegers behållit ett lugn i truppen och Marklund hyllar hennes tränargärning.

- Man får ge henne beröm. Det är ett tufft läge att komma in som ny tränare. Det är välfungerade, det finns höga förväntningar och sedan tappar man många tongivande spelare på grund av skador och flyttar. Det har varit en annan trupp under hösten än vad man inledde säsongen med. Så hon har gjort det bra. Hon är ung och har hållit sig lugn hela tiden, trots att det kommit flera käppar i hjulen. Framför allt förlusten mot Häcken. Det har hela tiden trott på det.

Vad innebär det här guldet för Rosengård som klubb?

- Det är klart att det är viktigt både för sponsorer och för deras känsla som förening. Att de är bästa klubben i landet igen. Det ger en tilltro till nästa säsong att bygga en ännu starkare trupp för att ta sig ut i Champions League.

Slutligen, vem har varit Rosengårds bästa spelare i år?

- Jättesvår fråga. Cankovic var grym en period och ett tag var det självklart att jag skulle sagt henne. Men nu har hon varit borta på grund av skada ett tag. Sedan har Seger också varit grym. Jag har svårt att välja mellan dem. När de två har spelat har Rosengård varit riktigt bra.