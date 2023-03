FEM SPANINGAR: "Ser redan fram emot när Hammarby tar emot Norrköping"

Hammarbys och Norrköpings publiksiffror kommer att gynna alla

Då var vi igång med den damallsvenska säsongen 2023. Riktigt fint känns det om du frågar mig. Första omgången utlovar det som många förutspått - det kommer bli tajt. På Tele2 arena bjöd Hammarby de 6125 som fanns i publiken och klubbens supportrar en fin 2-0 vinst och toppade som det redan rapporterats om publiksifferligan. Jag var ändå också rätt nyfiken på hur det skulle se ut på Platinumcars arena på måndagskvällen när den sista matchen i första omgången skulle spelas. Norrköpings premiär i Sveriges högsta liga ser nämligen ut att bli en lyckad historia redan nu, om man tittar på publiksiffran. Att det var svensk herrlandskamp på Friends Arena i Stockholm och på tv-apparaterna hemma samtidigt som det snöade satan över östgötaslätten avskräckte nämligen inte det 1739 åskådarna som absolut inte ville missa Pekings öppningsmatch mot Växjö DFF. Nog finns det en charm med fotboll i slutet av mars när vädrets alla makter är emot dig men det såg verkligen ut som att snön som föll påverkade hur snabbt, eller inte snabbt bollen rullade på konstgräset. Sådant väder måste framkalla den där lilla extra kämpaglöden i varje spelare ute på planen då ingenting kommer gratis och nog kämpade både hemmalag och bortalag att få med sig tre poäng efter att Chelsie Dawber blivit historisk målskytt för Peking när hon gjorde 1-0 innan bortalaget kvitterade i andra halvlek. Jublet steg från läktarna på Platinumcars arena när den förre Umeåspelaren Vilma Koivisto tryckte dit 2-1 målet och därmed säkrade tre poäng i en historisk premiär för Norrköping. Publiksiffran och den aldrig sinande sången från Pekingfansen lovar mer, det kan vi slå fast redan här och nu. Speciellt när det var nästan 2000 på plats trots svensk landslagsmatch och snöstorm. Fatta stämningen när Hammarbys och Norrköpings supportergrupper möts i början av juni när Bajen tar emot Peking på Kanalplan. Kanske ser många redan fram emot när det händer och kanske att vi i slutet av den här säsongen kommer kunna se att alla såna matcher + derbyn kan bli upplevelser som gör att någon därute i vårt avlånga land går på sin första damfotbollsmatch någonsin.

Sverige kanske ska titta på hur Tyskland gör

Ska vi ändå ta och dra det här med publikfrågan i svensk damfotboll ett varv så här i början av säsongen? Jag läste att Tomas Hoszek hade pratat med DN och påpekat att andra ligor ute i Europa (Tyskland, Spanien och Norge nämndes). Jag gjorde ett seriöst försök till att försöka ta reda på Spaniens och Italiens publik i snitt per match den här säsongen genom att kontakta flera spanska fotbollsjournalister och även Serie A Femminiles pressavdelning. Det visade sig vara omöjligt, i framförallt Spanien efter varken ligan eller alla klubbar för delen ens redovisar publiksiffror per match. Pressavdelningen i Italien bad mig återkomma om ett par veckor men bad om ursäkt för han hade inte tillgång till de siffrorna just nu. Jag gjorde ändå en snabbkoll med Romas pressansvarige, Camilla Spinelli som sa att Roma (de leder Serie A i skrivande stund) snittade på 1100 per match denna säsongen men att man förra säsongen hade legat på mellan 800-900. Hon hade inte räknat med publikrekordet på Stadio Olimpico i Champions League förra veckan utan bara ligamatcherna. Sen har vi Tyskland, där ligger snittet just nu efter 16 spelade omgångar på 2296.5 per match. Man kan hitta all sån information från Frauen Bundesliga HÄR.

Det kanske är som Hoszek säger att när klubbarna lägger matcher på större arenor så dras snittet upp i det stora hela men sanningen att säga är ju att matcher på de stora arenorna i de europeiska ligorna verkar ju funka fint för att locka både gamla och nya åskådare för damfotbollen och igen, dessa event spiller över på de andra klubbarna och höjer intresset - man ska inte underskatta snöbollseffekten. Innan man agerar och anordnar event som man marknadsför så är det dock viktigt att man lär känna sin målgrupp ordentligt så man vet hur man ska prata med dom.Vilket man har gjort i Tyskland. Det är en datadriven studie där man har tittat extra på intresse- och tillväxtprognoser för Frauen Bundesliga. Jag ska inte gå igenom hela studien men några nycklar är viktiga för att det ska gå framåt har man kommit fram till i studien:

Vad man har lärt sig om den potentiella publiken i studien är att nästan hälften av alla tyska fotbollsfans följer både herr- och damfotboll och mer än 19 miljoner i Tyskland har en hög affinitet och intresse för damfotboll.

Man pratar också om kommersiell tillväxt och har prognostiserat detta. Man kan läsa mer om studien här samtidigt som man har studerat medias roll där de prognostiserade siffrorna om man bara kollar på räckvidden för tv som nu är ca 150.000 till 750.000 tittare i snitt säsongen 2031/32. Sen var det detta med matchdagen, och betydelsen av den. Vid säsongen 2031/32 ser man möjligheter med att kunna nå en publiksiffra på 7500 i snitt.

Den här studien har ändå gett en plattform och en kunskap om hur man ska jobba vidare med att få damfotbollen att växa i Tyskland. Skulle vara intressant att veta om man tänker sig något liknande i Sverige - att man verkligen analyserar ett nuläge, möjligheterna och lär känna målgruppen tydligt.

Piteås målvakt stack ut

En spelare som i alla fall fångade min uppmärksamhet redan i svenska cupens semifinal och som bara växte i första omgången var Piteås målvakt Samantha Murphy. Amerikanskan kom till Piteå från isländska Keflavik inför den här säsongen och har tidigare varit i NWSL och spelat som andremålvakt i North Carolina Courage. Den här målvakten imponerade på mig och jag tror hon kommer att bli en viktig spelare i Piteå den här säsongen. Orädd, självsäker och duktig i luftrummet. En bra värvning av norrbottningarna som åkte till Malmö och tog sig an Rosengård första omgången. Anledningarna till att Piteå fick med sig poäng var flera men en av dem stavades Samantha Murphy.

Hallå BK Häcken, vad hände?

Vi har hört det många gånger, att Djurgårdens IF äntligen ska få allt att stämma och siktar på den övre halvan av tabellen. Stockholmarnas inledande omgång skulle spelas på Hisingen där en av de guldtippade lagen, BK Häcken, huserar. Jag erkänner att när jag noterade att Djurgården hade gjort mål i minut 16 så tänkte jag att det fanns gott om tid för Häcken att både kvittera och vända. Chanserna för hemmalaget fanns och de skapades, men bollen ville inte in. Jag tycker ändå att det är en stark insats försvarsmässigt av Djurgården, att man klarar att hålla nollan i en premiär borta mot Häcken. Hemmalaget hade enligt fotbollsanalysplattformen Wyscout ett xG på 2.53 medan gästernas låg på 0.25. Med 62 procent av bollinnehavet och 20 avslut (fem på mål) kändes det som att Häcken, som spelar en snabb och anfallsmässigt stark fotboll, hade mer att ge. Men friläget som Anna Anvegård fick i slutet av matchen där Hedvig Lindahls benparad hindrade bollen från att hamna i mål kanske var signifikativt för Göteborgslagets start på damallsvenskan. Nåväl, det finns anledning att tro att Robert Vilahamn och hans spelare kommer att låta Växjö får känna på vad Häcken lärde sig av den här matchen. Men den här matchens resultat får nog ändå räknas som omgångens överraskning. Kudos till Djurgården hur som helst för en hållen nolla på Hisingen!

Vem blir säsongens meste målgörare?

Det är ändå lite skoj att tippa vem som kommer att göra flest mål i årets upplaga av damallsvenskan. Men jag tänker att lika svårt som det är, kanske svårare än någonsin, att tippa årets vinnare, lika svårt är detta. Ska Loreta Kullashi kliva fram och ösa in mål i FC Rosengård? Är det Madelen Janogy i Hammarby som ska göra DET i år? Har Linköping hittat ersättaren till Amalie Vangsgaard i den unga norskan Cathina Friis Tandberg? Kommer Anna Anvegård att återigen nå höjderna hon var uppe på när hon spelade för Växjö och Rosengård? Är det helt enkelt så att det är Evelyne Viens i Kristianstads DFF som kommer ta hem priset? Eller…kommer det att bli någon helt annan tror ni? Nu är vi i alla fall igång och av ovan nämnda så var det bara Anvegård som inte lyckades näta i första omgången. Att hon skulle lämna en säsong mållös, det tror jag dock absolut inte på och hennes målprotokoll har jag en känsla av kommer fyllas på redan i omgång två. Jag längtar redan till nästa helg!