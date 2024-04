Fem spaningar: "Vilken värvning - en briljant spelare"

JORAMO, VILKEN VÄRVNING

Under försäsongen har det varit stort fokus på Hammarbys nyförvärv från grannlandet i väst. Man plockade in tre norskor: Anna Jøsendal, Julie Blakstad och Emilie Joramo. Innan damallsvenskan drog i gång har blickarna framför allt varit riktade på Blakstad, som plockades in från Manchester City och Jøsendal som värvades från Rosenborg. Men i de två första omgångarna av damallsvenskan har Joramo verkligen presenterat sig själv.

I premiären mot Kif Örebro avgjorde hon matchen med ett dundrande skott på tilläggstid. Även i hemmapremiären mot BP på söndagen så nyttjade hon sin fina avslutningsfot vid 2-0-målet.

Men det är inte bara målen som gör henne till en briljant fotbollsspelare. När hon springer ser det snarare ut som att hon studsar fram och hon får det mesta att se enkelt ut. Känslan är att hon så gott som alltid har en plan A, B och C för varje situation vilket gör att hon inte ger bort mycket på mittfältet.

I den andra halvan av andra halvlek fick hela Hammarby det tuffare än i första halvlek, så även Joramo. Men med tanke på hur intressant hon har sett ut i de två inledande matcherna så är hon helt klart en spelare att hålla koll på den här säsongen.

STARKT AV BP ATT REDUCERA - MEN VAD ÄR DET FÖR SLARV?

Oj vad BP fick försvara mot Hammarby på söndagen. Men orken tycktes inte tryta. De fortsatte jobba hårt och försökte hugga på de omställningslägena de bjöds på. Till slut fick man utdelning och kunde reducera. En snabb och bra omställning av BP, helt klart.

Men, BP hade inte klarat det utan Hammarbys slarv. Det var inte mycket som gick rätt för hemmalaget i den sekvensen. Det hela började med en misslyckad passning från Alice Carlsson till Smilla Holmberg. Egentligen var det kanske inte några större fel på passningen i sig, den var lite löst slagen, men Holmberg borde ha mött bollen. Det gjorde hon inte och Wilma Wärulf kunde således kliva framför och sedan var omställningen i gång. Wärulf spelade in bollen i boxen som till slut nådde Ellen Toivo i bakre ytan. BP-anfallaren hade ingen markering på sig och kunde slå in gästernas första mål för matchen i vad som kändes som ett öppet Hammarby-mål.

MATCHENS HÄNDELSE

Hammarbys 1-0-mål undertecknades en norsk trio beståendes av Anna Jøsendal, Julie Blakstad och Smilla Vallotto.

Det var efter ett bolltapp av BP som trion högg direkt. Anna Jøsendal fick fast bollen och passade vidare till Julie Blakstad. Hon kunde i sin tur snyggt och smidigt klacka fram till Vallotto som tryckte dit matchens första mål.

FRÅGETECKNET

Hammarby har nu två segrar i bagaget. Två matcher där fjolårets mästare har dominerat bollinnehavet. Trots det har man bara gjort tre mål på två matcher. Mot Kif Örebro dröjde det till tilläggstid innan första målet kom.

Känslan är att Hammarby borde kunna vara mer effektivt sett till hur stort bollinnehav de har haft. Med tanke på deras framgång i fjol får de nog vänja sig vid att flera av motståndarlagen i damallsvenskan kommer backa hem och försöka stänga försvarsspelet, parkera bussen, och vara särskilt hungriga på omställningarna.

MATCHENS SPELARE

3. Julie Blakstad. Norskan har testats på flera positioner sedan hon kom till Hammarby, men på söndagen startade hon som nia. Blakstad klackade fram till Vallotto vid 1-0.

2. Emilie Joramo. Den norska mittfältaren gav inte bort någonting och känslan är att varenda aktion är väl genomtänkt.

1. Klara Andrup. BP:s anfallare stod för gästernas enda avslut på mål i första halvlek när hon fick till en imponerande träff på volley.