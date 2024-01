FÖRSÄSONGSGUIDEN: Så laddar alla lag i damallsvenskan inför säsongen 2024

Schemat kan komma att förändras.

AIK

Träningsläger:

20 januari - 30 januari - Gran Canaria (Spanien)

Matcher:

3 februari - Brommapojkarna

10 februari - Åland United

17 februari - Kif Örebro

24 februari - Trelleborgs FF

2 mars - HJK Helsingfors

9 mars eller 10 mars - Kif Örebro (Svenska cupen)

16 mars - Hammarby (Svenska cupen)

24 mars - Djurgården (Svenska cupen)

BK Häcken

Träningsläger:

5 januari - 13 januari - Cádiz (Spanien)

Matcher:

12 januari - Hoffenheim

17 februari - Djurgården

9 mars - Växjö DFF (Svenska cupen)

16 mars - Lidköpings FK (Svenska cupen)

6 april - Vittsjö GIK

Brommapojkarna

Träningsläger:



Annons

Inget försäsongsläger bokat.Matcher:3 februari - AIK10 februari - IK Uppsala15 februari - IFK Norrköping17 februari - Eskilstuna United2 mars - Djurgårdens IF9 mars - Umeå IK (Svenska cupen)16 mars - IK Uppsala (Svenska cupen)24 mars - Piteå IF (Svenska cupen)29 mars - Gamla Upsala SK6 april - Kif Örebro

Djurgården

Träningsläger:

2 februari - 8 februari - La Manga (Spanien)

Matcher:

28 januari - Bröndby

10 februari - Kif Örebro

17 februari – BK Häcken

2 mars - Brommapojkarna

9 mars - Hammarby (Svenska cupen)

16 mars - Kif Örebro (Svenska cupen)

24 mars - AIK (Svenska cupen)

6 april - Piteå IF



FC Rosengård

Träningsläger:

Inget försäsongsläger bokat.

Matcher:

20 januari - Bröndby

25 februari - Bröndby

2 mars - Køge

10 mars - Linköping FC (Svenska cupen)

17 mars - Vittsjö GIK (Svenska cupen)

23 mars - IFK Göteborg (Svenska cupen)

Annons

Hammarby

Träningsläger:

5 februari - 15 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

20 januari - Åland United

27 januari - Kif Örebro

3 februari - Vålerenga

16 februari - Linköping FC

2 mars - IFK Norrköping

9 mars - Djurgården (Svenska cupen)

16 mars - AIK (Svenska cupen)

24 mars - Kif Örebro (Svenska cupen)



IFK Norrköping

Träningsläger:

14 mars - 21 mars - Marbella (Spanien)

Matcher:

3 februari - IK Uppsala

10 februari - Växjö

15 februari - IF Brommapojkarna

24 februari - Husqvarna

2 mars - Hammarby

8 och 9 mars - Vålerenga

28 mars - Kif Örebro

6 april - Gamla Upsala SK

Kif Örebro

Träningsläger:

2 mars - 3 mars – Kristianstads DFF (Sverige)

Matcher:

27 januari – Hammarby IF

3 februari – Linköping FC

10 februari – Djurgården IF

14 februari - Örebro SK

17 februari - AIK

24 februari - Eskilstuna United

1 mars - Trelleborgs FF



Annons

2 mars - Kristianstads DFF9 mars eller 10 mars - AIK (Svenska cupen)16 mars - Djurgården (Svenska cupen)24 mars - Hammarby (Svenska cupen)28 mars - IFK Norrköping6 april - Brommapojkarna

Kristianstads DFF

Träningsläger:

Inget försäsongsläger bokat.

Matcher:

27 januari – Trelleborgs FF

3 februari - HB Køge

10 februari - Malmö FF

14 februari – Eskilsminne IF

17 februari - HB Køge

2 mars - Kif Örebro

9 mars - Lidköpings FK (Svenska cupen)

16 mars - Växjö (Svenska cupen)

Linköping FC

Träningsläger:

Inget försäsongsläger bokat.

Matcher:

3 februari - Kif Örebro

9 eller 10 februari - Vålerenga

16 februari - Hammarby

1 mars - Växjö

10 mars - FC Rosengård (Svenska cupen)

16 mars - IFK Göteborg (Svenska cupen)

23 mars - Vittsjö GIK (Svenska cupen)

Piteå IF

Träningsläger:

Inget försäsongsläger bokat.

Matcher:

3 februari - Umeå IK



Annons

10 februari - Sunnanå SK17 februari - Sundsvall DFF2 mars - Sunnanå SK10 mars - IK Uppsala (Svenska cupen)16 mars - Umeå IK (Svenska cupen)24 mars - Brommapojkarna (Svenska cupen)

Trelleborgs FF

Träningsläger:

1 mars - 3 mars - Beddingestrand (Sverige)

Matcher:

27 januari - Kristianstads DFF

3 februari - Alingsås IF

10 februari - Jitex BK

24 februari - AIK

1 mars - Kif Örebro

9 mars - Helsingborgs IF

16 mars - Eskilsminne IF

23 mars - Malmö FF

29 mars - Vittsjö GIK

6 april - Växjö



Vittsjö GIK

Träningsläger:

Inget försäsongsläger bokat.

Matcher:

16 februari - Växjö

2 mars - Malmö FF

9 mars - IFK Göteborg (Svenska cupen)

17 mars - FC Rosengård (Svenska cupen)

23 mars - Linköping FC (Svenska cupen)

29 mars - Trelleborgs FF

6 april - BK Häcken