Hammarlund med första målet sedan comebacken - när Häcken tog stor seger

Efter tre missräkningar i form av kryss mot Piteå IF, förlust mot FC Rosengård i cupfinalen och kryss mot Djurgårdens IF var det av yttersta vikt för BK Häcken att ta tre poäng när man under söndagen gästade nykomlingen IF Brommapojkarna i damallsvenskan. Det för att inte tappa allt för mycket poäng på Rosengård i toppen av tabellen.

Men denna gång såg Häcken till att få jobbet gjort. Redan efter tolv minuter slog Mille Gejl till och gav gästerna ledningen med 1-0. 25 minuter senare utökade Häcken genom Pauline Hammarlund, som gjorde sitt första mål efter drygt elva månaders skadefrånvaro,. och minuten efter det satte Gejl 3-0 med sitt andra mål i matchen.

I den andra halvleken blev det tre till mål. Ett när inhopparen Dilja Yr Sommers gjorde 4-0 till Häcken med tolv minuter kvar att spela, ett med en minut kvar av ordinarie tid när Mathilda Johansson Prakt finade till siffrorna med ett 1-4-mål, och det sista när Molly Johansson spikade slutresultatet 5-1 på övertid.

Segern innebär att Häcken nu klättrar förbi Linköping upp på andraplats i damallsvenskan. Dock har Hisingslaget fortfarande fyra poäng upp till serieledande Rosengård på 30 poäng. Brommapojkarna, i sin tur, ligger på näst sista plats med sex inspelade poäng på tolv matcher.

Parallellt med Brommapojkarna mot Häcken spelades även Eskilstuna mot Vittsjö. Den matchen blev mållös och slutade således 0-0.