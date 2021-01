Klart: Så spelas damallsvenskan 2021

1 Linköpings FC - FC Rosengård sö 18 apr

1 Växjö - AIK sö 18 apr

1 Eskilstuna United DFF - Kristianstads DFF sö 18 apr

1 Djurgårdens IF FF - KIF Örebro DFF sö 18 apr

1 Vittsjö GIK - Piteå IF DFF sö 18 apr

1 Hammarby - Kopparbergs/Göteborg FC sö 18 apr

2 AIK - Linköpings FC sö 25 apr

2 Piteå IF DFF - Eskilstuna United DFF sö 25 apr

2 KIF Örebro DFF - Vittsjö GIK sö 25 apr

2 FC Rosengård - Hammarby sö 25 apr

2 Kopparbergs/Göteborg FC - Växjö sö 25 apr

2 Kristianstads DFF - Djurgårdens IF FF sö 25 apr

3 Linköpings FC - Piteå IF DFF sö 02 maj

3 Växjö - Kristianstads DFF sö 02 maj

3 Eskilstuna United DFF - FC Rosengård sö 02 maj

3 Djurgårdens IF FF - AIK sö 02 maj

3 Vittsjö GIK - Kopparbergs/Göteborg FC sö 02 maj

3 Hammarby - KIF Örebro DFF sö 02 maj

4 Piteå IF DFF - Växjö sö 09 maj

4 KIF Örebro DFF - Eskilstuna United DFF sö 09 maj

4 FC Rosengård - Djurgårdens IF FF sö 09 maj

4 Kopparbergs/Göteborg FC - Linköpings FC sö 09 maj

4 AIK - Hammarby sö 09 maj

4 Kristianstads DFF - Vittsjö GIK sö 09 maj

5 Linköpings FC - Kristianstads DFF sö 16 maj

5 Växjö - FC Rosengård sö 16 maj

5 Eskilstuna United DFF - Hammarby sö 16 maj

5 Djurgårdens IF FF - Kopparbergs/Göteborg FC sö 16 maj

5 Vittsjö GIK - AIK sö 16 maj

5 Piteå IF DFF - KIF Örebro DFF sö 16 maj

6 Linköpings FC - Vittsjö GIK sö 23 maj

6 KIF Örebro DFF - Växjö sö 23 maj

6 FC Rosengård - Piteå IF DFF sö 23 maj

6 Kopparbergs/Göteborg FC - Eskilstuna United DFF sö 23 maj

6 Hammarby - Djurgårdens IF FF sö 23 maj

6 Kristianstads DFF - AIK sö 23 maj

7 Växjö - Linköpings FC sö 30 maj

7 Eskilstuna United DFF - Vittsjö GIK sö 30 maj

7 Piteå IF DFF - Djurgårdens IF FF sö 30 maj

7 KIF Örebro DFF - Kopparbergs/Göteborg FC sö 30 maj

7 AIK - FC Rosengård sö 30 maj

7 Hammarby - Kristianstads DFF sö 30 maj

8 Linköpings FC - Hammarby sö 06 jun

8 Djurgårdens IF FF - Eskilstuna United DFF sö 06 jun

8 Vittsjö GIK - Växjö sö 06 jun

8 Kopparbergs/Göteborg FC - Piteå IF DFF sö 06 jun

8 AIK - KIF Örebro DFF sö 06 jun

8 Kristianstads DFF - FC Rosengård sö 06 jun

9 Växjö - Djurgårdens IF FF sö 20 jun

9 Eskilstuna United DFF - Linköpings FC sö 20 jun

9 Piteå IF DFF - Hammarby sö 20 jun

9 KIF Örebro DFF - Kristianstads DFF sö 20 jun

9 FC Rosengård - Vittsjö GIK sö 20 jun

9 Kopparbergs/Göteborg FC - AIK sö 20 jun

10 Linköpings FC - KIF Örebro DFF sö 27 jun

10 Vittsjö GIK - Djurgårdens IF FF sö 27 jun

10 FC Rosengård - Kopparbergs/Göteborg FC sö 27 jun

10 AIK - Eskilstuna United DFF sö 27 jun

10 Hammarby - Växjö sö 27 jun

10 Kristianstads DFF - Piteå IF DFF sö 27 jun

11 Växjö - Eskilstuna United DFF sö 04 jul

11 Djurgårdens IF FF - Linköpings FC sö 04 jul

11 Piteå IF DFF - AIK sö 04 jul

11 KIF Örebro DFF - FC Rosengård sö 04 jul

11 Kopparbergs/Göteborg FC - Kristianstads DFF sö 04 jul

11 Hammarby - Vittsjö GIK sö 04 jul

12 Linköpings FC - Kopparbergs/Göteborg FC on 07 jul

12 Eskilstuna United DFF - AIK on 07 jul

12 Djurgårdens IF FF - Piteå IF DFF on 07 jul

12 Vittsjö GIK - Kristianstads DFF on 07 jul

12 KIF Örebro DFF - Hammarby on 07 jul

12 FC Rosengård - Växjö on 07 jul

13 Växjö - Vittsjö GIK sö 22 aug

13 Piteå IF DFF - Linköpings FC sö 22 aug

13 FC Rosengård - KIF Örebro DFF sö 22 aug

13 AIK - Djurgårdens IF FF sö 22 aug

13 Hammarby - Eskilstuna United DFF sö 22 aug

13 Kristianstads DFF - Kopparbergs/Göteborg FC sö 22 aug

14 AIK - Kristianstads DFF sö 29 aug

14 Eskilstuna United DFF - Piteå IF DFF sö 29 aug

14 Djurgårdens IF FF - Växjö sö 29 aug

14 Vittsjö GIK - FC Rosengård sö 29 aug

14 KIF Örebro DFF - Linköpings FC sö 29 aug

14 Kopparbergs/Göteborg FC - Hammarby sö 29 aug

15 Linköpings FC - Djurgårdens IF FF sö 05 sep

15 Växjö - KIF Örebro DFF sö 05 sep

15 Vittsjö GIK - Eskilstuna United DFF sö 05 sep

15 Piteå IF DFF - Kopparbergs/Göteborg FC sö 05 sep

15 FC Rosengård - AIK sö 05 sep

15 Kristianstads DFF - Hammarby sö 05 sep

16 Eskilstuna United DFF - Växjö sö 12 sep

16 Djurgårdens IF FF - Vittsjö GIK sö 12 sep

16 Kopparbergs/Göteborg FC - KIF Örebro DFF sö 12 sep

16 AIK - Piteå IF DFF sö 12 sep

16 Hammarby - FC Rosengård sö 12 sep

16 Kristianstads DFF - Linköpings FC sö 12 sep

17 Linköpings FC - Eskilstuna United DFF sö 26 sep

17 Växjö - Kopparbergs/Göteborg FC sö 26 sep

17 Djurgårdens IF FF - Hammarby sö 26 sep

17 Piteå IF DFF - Vittsjö GIK sö 26 sep

17 KIF Örebro DFF - AIK sö 26 sep

17 FC Rosengård - Kristianstads DFF sö 26 sep

18 AIK - Växjö sö 03 okt

18 Eskilstuna United DFF - Djurgårdens IF FF sö 03 okt

18 Vittsjö GIK - Linköpings FC sö 03 okt

18 Kopparbergs/Göteborg FC - FC Rosengård sö 03 okt

18 Hammarby - Piteå IF DFF sö 03 okt

18 Kristianstads DFF - KIF Örebro DFF sö 03 okt

19 Växjö - Piteå IF DFF sö 10 okt

19 KIF Örebro DFF - Djurgårdens IF FF sö 10 okt

19 FC Rosengård - Linköpings FC sö 10 okt

19 Kopparbergs/Göteborg FC - Vittsjö GIK sö 10 okt

19 Hammarby - AIK sö 10 okt

19 Kristianstads DFF - Eskilstuna United DFF sö 10 okt

20 Linköpings FC - Växjö sö 17 okt

20 Eskilstuna United DFF - KIF Örebro DFF sö 17 okt

20 Djurgårdens IF FF - Kristianstads DFF sö 17 okt

20 Vittsjö GIK - Hammarby sö 17 okt

20 Piteå IF DFF - FC Rosengård sö 17 okt

20 AIK - Kopparbergs/Göteborg FC sö 17 okt

21 KIF Örebro DFF - Piteå IF DFF sö 31 okt

21 FC Rosengård - Eskilstuna United DFF sö 31 okt

21 Kopparbergs/Göteborg FC - Djurgårdens IF FF sö 31 okt

21 AIK - Vittsjö GIK sö 31 okt

21 Hammarby - Linköpings FC sö 31 okt

21 Kristianstads DFF - Växjö sö 31 okt

22 Växjö - Hammarby lö 06 nov

22 Eskilstuna United DFF - Kopparbergs/Göteborg FC lö 06 nov

22 Vittsjö GIK - KIF Örebro DFF lö 06 nov

22 Linköpings FC - AIK lö 06 nov

22 Djurgårdens IF FF - FC Rosengård lö 06 nov

22 Piteå IF DFF - Kristianstads DFF lö 06 nov