Klart: Sportkanalen och C More visar matcher från damallsvenskan 2019

Sportkanalen och C More sänder under 2019 20 matcher från damallsvenskan.

Totalt sänds sex matcher på våren och 14 på hösten.

- Förutom att vi i sommar sänder samtliga matcher från fotbolls-VM känns det nu jättekul att bredda vårt utbud av damfotboll ytterligare genom att sända damallsvenskan även i år, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport på C More och TV4.