Kommunen räddar Eskilstuna United: "United var illa ute…"

Eskilstuna har kämpat med ekonomiska problem under hösten och elitlicensen har varit hotad. Eskilstuna United saknade tre miljoner kronor inledningsvis och under sommaren meddelade klubben att man behövde få in två miljoner kronor för att rädda föreningen. Bland annat fick spelare ringa in till sponsorer och man meddelade även att man kommer att sänka spelarbudgeten inför kommande säsong.

Nu ser man dock ut att klara elitlicensen. Eskilstuna kommunföretag går in med 200 000 kronor för att rädda klubben.

– Vi stöttar Eskilstuna United samt de andra elitklubbarna varje år och skriver treårsavtal med dem. Nu var United illa ute och då kunde vi välja på att antingen säga "stopp och belägg" eller att vi försöker stötta dem. Och vi anser att det är viktigt ur Eskilstunas synpunkt att de ska finnas kvar, säger Lars Andersson (S), ordförande i Eskilstuna kommunföretag till Eskilstuna Kuriren.

ANNONS

Dock har det inom kommunföretag-styrelsen rått en del oenighet kring beslutet och menar på att man sätter en ny och oacceptabel praxis.

- Vad gör vi nästa gång det här händer? Jag reserverade mig mot beslutet för att jag tycker att det här är fel sätt att hantera den här komplicerade frågan. Vi blir kidnappade och det blir jättesvårt att säga nej om Smederna, Guif eller en teaterförening kommer nästa gång och behöver en räddningsaktion, säger styreselmedlemmen, Mats Bengtsson till tidningen.

Nu är ekonomin i balans för Eskilstuna United och därmed tror man också på en förnyad elitlicens – ett beslut som väntas komma i nästa vecka.

- Slänger de ut oss, så slänger de ut en förening som är i ekonomisk balans och som har en planerad budget för nästa år som är kraftigt bantad. Så om beslutet blir negativt, då blir vi nedflyttade för något som redan är historia, säger Uniteds vice ordförande Pär Eriksson.