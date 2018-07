Lantz förhoppningsfull efter succévåren: "Kommer inte lämna toppen"

Kopparbergs/Göteborg avslutade i fjol säsongen på imponerande vis med sex raka matcher utan förlust och lyfte till åttondeplats i damallsvenskan. Inför den här säsongen, så tog Marcus Lantz över som ny tränare och byggde under under försäsongen vidare på det, vilket innebar fortsatt succé under vårsäsongen med i slutändan fem raka segrar till andraplats inför sommaruppehållet i serien.

- Vi tycker att det gick väldigt bra. Vi hade förhoppningar om att vara med på övre halvan, men det är väl nästan lite över förväntan att ligga på andraplats. Jag tycker att det fungerade bra under våren, så vi är nöjda med vårsäsongen, säger Marcus Lantz till Fotbollskanalen.



- Det är väl svårt att säga varför det gick så bra, men det är väl framför allt med anledning av att vi har ett väldigt proffsigt, ambitiöst och lyhört lag. Jag tycker att vi fick in våra nya tanker och idéer bra i både försvars- och anfallsspelet, samtidigt som vi jobbade stenhårt. Tjejerna är väldigt ödmjuka också, vilket underlättade för oss. Det är nog grunden till det, fortsätter han.

Lantz klev in i säsongen med ett starkt spelarmaterial med bland annat Loes Geurts, Emma Koivisto, Christen Press och Julia Roddar, som nya spelare i truppen. Trots det, så förväntade han sig ändå inte omedelbar framgång, då det här blev hans första uppdrag som tränare på damsidan.

- Det är klart att det är lite annorlunda. Jag har tidigare bara varit tränare i superettan på herrsidan, så det här är ju ett steg uppåt för min del. Jag har ju nio landslagsspelare i truppen, så det är väldigt enkelt att jobba med dem. Sedan får man ändra ledarskapet lite och jobba med det, så det är väl det som jag har utvecklat mest under den här tiden.

Göteborg inledde nyligen träningen igen inför omstarten, men den här gången med ett lite nytt manskap. Laget blev tidigare i sommar av med Press till Utah Royals och Adelina Engman till Chelsea, men förstärkte med Julia Zigiotti från Hammarby, Emma Pennsäter från Bröndby och elitettans skyttedrottning Karin Lundin från Kungsbacka.

- Jag tycker att det ser spännande ut. Emma är en ung mittback som vi hoppas mycket på, medan Julia gjorde en bra vårsäsong i Hammarby, så vi tror även att hon kan ersätta Adelina i offensiven. Karin kommer från elitettan, så vi får se hur steget blir, men vi har förhoppningar på henne också. Om vi får vara hela och friska, så känns det som en spännande höst, säger han.

Lantz stack inför säsongen ut hakan med att han siktar på en medalj (topp fyra), men vill däremot ännu inte börja prata om SM-guld, även om han inte hymlar om att det finns goda möjligheter till att vara med i kampen om det i toppen.

- Vi sa det inför säsongen också, att vi har något bra på gång och vill vara med där uppe, men sedan vet man aldrig vad som händer under hösten, då det även gäller att ha flyt. Vi ligger tvåa nu och tänker inte lämna toppen. Det är mycket som spelar in, men vi tror och hoppas på att vi kommer att fajtas om medaljerna, säger han.

Kopparbergs/Göteborg åker till helgen på träningsläger i Norge med träningsmatch mot Lilleström, som är norsk ligamästare. Därefter inleder laget den 5 augusti seriespelet igen mot Eskilstuna United på hemmaplan.