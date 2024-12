LISTA: Fotbollskanalen rankar damallsvenskans 25 bästa spelare 2024 - plats 25-18

25. Maja Johansson

I ett AIK som gick otroligt tungt under säsongen stack Maja Johansson ut. Vi kan se henne som ett wild card i den här listan. Hon gick nog under radarn för många, men alla som såg henne spela under säsongen imponerades troligen. Nästa år är det Rosengård som gäller för 19-åringen. Under säsongen har hon varit inblandad i väldigt mycket offensivt, hon hittar ofta luckor i anfallsspelet och slår fina passningar. Men hon kan göra mål själv också. Tre stycken har det blivit den här säsongen.

24. Wilma Leidhammar

En viktig spelare i det svenska U23-landslaget men framför allt en viktig spelare i IFK Norrköping. Trots sin unga ålder, 22, tar hon ett stort ansvar på fotbollsplanen. Sju mål blev det den här säsongen, varav ett som var nominerat till "Årets mål".

Annons

23. Olivia Schough

Fortsatte att leverera i Rosengård även i år. Fjärde året och Schough hart fortsatt den höga målproduktionen och har även bjudit på flera fina assister. Nog besviken över att ha ratats av A-landslaget sedan i februari i år.

22. Stina Lennartsson

Snabb som få från sin ytterbacksposition. Resolut i försvarsspelet och utmanande i offensiven. Lämnade Linköping efter fjolårssäsongen och har därefter växt in i sin roll i Hammarby. Känner nog talangen Smilla Holmberg flåsandes i nacken, som har spelat på Lennartssons position under skadeperioder.

21. Smilla Vallotto

Norskan kom till spel i alla matcher i damallsvenskan den här säsongen och var ofta ett kreativt inslag på mittfältet. Teknisk med en förmåga att slå de perfekta avgörande passningarna.

20. Hanna Wijk

Ytterbacken har gjort en stark säsong i BK Häcken och för det belönades hon med en första landslagsuttagning till A-laget den här hösten och då kom även debuten. Känslosamt för Wijk som jobbar hårt i klubblaget, både i damallsvenskan och i Champions League.

Annons

19. Johanna Fossdalsá Sörensen

Var med och slogs om priset som årets genombrott och det hade hon inte varit oförtjänt av, men konkurrensen var hög. Hur som helst så har mittfältaren verkligen kommit till sin rätt i sin första hela säsong i BK Häcken. Liksom ett par andra spelare i ligan har Fossdalsá Sörensen ett avslut som verkligen kan göra livet surt för andra lag.

18. Therese Åsland

Med ett skott som kunde straffa vilket lag som helst och en stenhård spelstil var Åsland som gjuten på Djurgårdens mittfält. Nio mål blev det och inte sällan i matcher där det blev helt poängavgörande.