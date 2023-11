Mållöst i kvalet mellan Alingsås och Brommapojkarna - öppen historia inför returen

IF Brommapojkarna säkrade en chans att hålla sig kvar i damallsvenskan via kval i den sista omgången. Seger med 3-2 mot Växjö DFF räckte, trots att IK Uppsala besegrade Djurgårdens IF med 4-0. Därmed fick Uppsala gör IFK Kalmar sällskap ner i elitettan.

I kvalet skulle Alingsås IF vänta och under lördagen spelades första matchen i kvalet.

Där blev det en mållös historia på Gerdskenvallen i Alingsås. Matchen slutade 0-0 och således är det en öppen historia inför nästa helgs returmöte på Grimsta.