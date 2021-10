Marklunds spaningar: "Det gör att Rosengård verkligen förtjänar guldet"

Rosengård förtjänar SM-guldet

Nu är SM-guldet klart och det är självklart på sin plats att hylla Rosengård. Under våren kändes laget ganska överlägset. De radade upp segrar och visade upp ett försvar som knappt släppte till någonting alls. Dessutom syntes det att de utvecklat sin återerövring då de ofta vann bollen högt upp i planen. Totalt sett skapar de fler målchanser än under vissa andra säsonger. Detta gör att de verkligen förtjänar guldet. Trots tränarbyte och flera tunga spelartapp, klarade de ändå av att ta säsongen i mål. Prestationen mot Häcken i seriefinalen var svag, men de visade också en mental styrka när de började vinna igen efter den matchen. Det var inte på något sätt Rosengårds bästa match mot Piteå, men det var imponerande att se en spelare som Stephanie Sanders kliva fram och att Olivia Schough fortsätter att leverera. Två ytterligare spelare som ska hyllas för Rosengårds framgång är Caroline Seger och Jelena Cankovic. När de bildat mittfält har de i princip alltid dominerat matcherna.

ANNONS

Häcken föll ifrån när det gällde som mest

BK Häcken orkade inte pressa Rosengård hela vägen in i mål. De gjorde en strålande prestation mot Rosengård för ett par veckor sedan, men de har inte presterat på topp efter det. De har en oklar kontraktsituation med flera bra spelare som säkert kan ha påverkat prestationerna. Det har blivit allt tydligare att Filippa Angeldahl var med och bar det här laget under våren innan hon lämnade för Manchester City. Hon stod för många avgörande passningar och Häcken har nu haft ett genomgående problem med att bryta ner låga försvar. Det har kostat poäng under hösten, bland annat mot AIK i helgen. I slutändan visade det sig att tappet av Angeldahl var tyngre än de spelare som Rosengård tappade.

Kristianstad verkar ha vaknat i rätt tid

Jag har tidigare benämnt Kristianstad som en av säsongens besvikelser. Flera spelare som var briljanta förra året, har inte kommit upp i samma höjder denna säsong. Therese Åsland och Eveliina Summanen är två av dessa spelare, men där den sistnämnda gjorde mål mot Djurgården. Kristianstad verkar verkligen ha fått i gång sin offensiv och de har en väldigt bra form. Detta sker samtidigt som Eskilstuna har haft svårt att ta poäng sedan deras tränarbyte. Kristianstad ligger helt plötsligt på tredjeplats, vilket var nivån man kunde förvänta sig inför säsongen.

ANNONS

Örebro är ett av höstens lag

Örebro har haft stor framgång i höst, lite i skymundan. De har imponerat stort de senaste omgångarna och är ett av de mest formstarka lagen i hela damallsvenskan. I och med den stora spelaromsättningen och ett tränarbyte, har det tagit tid, men det syns verkligen att spelidén har satt sig. De gör dessutom ett bra arbete med deras unga spelare som ständigt utvecklas. De har nu goda möjligheter att få en kontinuitet i spelartruppen då de försöker skriva längre kontrakt med spelarna. Nathalie Hof Persson är en av de spelarna som imponerat mest. Hon är ytterst allround och har varit viktig för laget. Även den offensiva ytterbacken Anna Sandberg har gjort en stark säsong – trots att hon bara är 18 år gammal.

Ovisst vilket mittfält Gerhardsson startar med

Sverige har två landskamper framför sig som de bör ha stora möjligheter att vinna. Det är positivt med tanke på bortfallen på Sveriges mittfält. Kosovare Asllani är fortsatt skadad och Caroline Seger tackade nej till denna samling. Just Seger har dessutom sällan missat en landskamp. Situationen kommer skapa möjligheter för någon annan, men det är inte solklart vilket val Peter Gerhardsson kommer att göra. Han valde vid förra samlingen att testa en hel del nya saker, bland annat Fridolina Rolfö som offensiv mittfältare. Detta skulle kunna ske igen, men det är en ytterligare roll som ska fyllas. Hanna Bennison står för mest kvalité, men det riskerar att bli för offensivt balanserat med henne, Rolfö och Angeldahl. Nathalie Björn är ett alternativ som använts som mittfältare förut. Övriga spelare som konkurrerar i den positionen är osäkra kort. Vilket val Gerhardsson gör återstår att se.