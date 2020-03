Marklunds spaningar: "Finns ingen annan väg att gå"

Algarve cup ledde till skärpt konkurrens

Sverige vann sin sista match i Algarve cup, med 2-0 mot Portugal, och totalt sett skulle jag vilja säga att turneringen lett till något positivt för Peter Gerhardssons lag. Det blev några återbud till samlingen men jag känner ändå att konkurrensen om platserna, både i truppen och i startelvan, har ökat. Nu är det fler som på allvar konkurrerar om olika platser. Länge har det känts ganska givet hur turordningen har sett ut, det har varit en bit mellan olika spelare, men nu har det tajtats till på flera positioner...

Här hårdnar kampen

Jag tänker exempelvis på högerbacksplatsen där Hanna Glas gjorde ett ruskigt bra VM men där Jessica Samuelsson nu är tillbaka och ser stark ut. Nathalie Björn är mångsidig och kan spela på flera olika positioner. Jonna Andersson har fått mycket speltid i klubblaget vilket syns i självförtroende och stabilitet. Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt ser bra ut. Även spelare som varit med i U23-landslaget tidigare kom in och gjorde det bra som Filippa Angeldahl och Hanna Bennison som fyller på och ser spännande ut. Det är roligt att se att konkurrensen ökat. Det går att byta ut ganska många spelare i laget men ändå upprätthålla en bra kvalitet i spelet.

Inget cupspel - och situationen oroar

Sent under fredagseftermiddagen kom beskedet från Svenska Fotbollförbundet att helgens matcher i svenska cupen skjuts upp. Det är så klart en tråkig situation som nu uppstår till följd av coronavirusets spridning, men det finns ju ingen annan väg att gå än att försöka göra allt för att förbättra läget i samhället. Det är absolut det viktigaste och det är självklart att idrotten ska ta sitt ansvar. Men ovissheten kring cupen och seriestarterna är så klart olycklig för klubbarna. Varje krona behövs. Budgeten hos de olika klubbarna är liten och de har det tajt ekonomiskt redan som det är. De behöver helt enkelt all publik de kan få, dels för intäkterna det genererar men också för att kunna bygga damallsvenskan i stort. Om det inte går att spela matcherna inför publik framöver vore det allra bästa att skjuta upp inledningen av serierna, om det är möjligt. En premiär utan publik? Det vore så tråkigt för alla: klubbarna, spelarna och hela fotbollen.