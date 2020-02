Marklunds spaningar: ”Janogy kan inte bli kvar på bänken för länge”

Algarve är väldigt viktigt för Gerhardsson

Visserligen inget som händer i helgen, men på måndag samlas det svenska landslaget i Portugal för Algarve Cup. Årets första riktiga test för Peter Gerhardssons landslag och på fredag kommer man ställas mot ett revanschsuget tyskt landslag. Det viktigaste i Algarve blir att få till det spelmässiga, att spela ihop laget helt enkelt. Som landslag har man extremt lite tid ihop och för Gerhardsson handlar det om att både ge fler spelare speltid samtidigt som han bör spela ihop stommen inför OS. Dessutom blir det viktigt att komma samman som grupp där de nya får känna sig delaktiga och att det är tydligt vad som förväntas. Under lägret hoppas jag att Hanna Bennison fortsätter att ta kliv. Nu har hon chansen att verkligen få tid att visa upp sig.

Norrlandsfotbollen är högaktuell igen

I år spelar både Piteå och Umeå IK i damallsvenskan och redan i helgen blir det en försmak av Norrlandsklubbarnas styrkor då de ställs mot varandra i en träningsmatch. Kul för regionen att ha två elitlag och nog är Umeå suget på att återta tronen och bli ett storlag. Det blir lite derbykänsla och det är roligt att det blir mer uppmärksamhet. Vad gäller Piteå så tror jag inte att man kommer att bli ett topplag, men samtidigt har man fått behålla spelare som Faith Ikidi och Julia Karlernäs. Piteå känns stabilt.

För Umeå är det en extremt viktig period och Piteå blir en väldigt bra värdemätare. Laget är ungt och talangfullt och dessutom är Lisa Dahlkvist tillbaka. Hennes ledaregenskaper kan nog smitta av sig.

Elitettans utveckling oroar mig – nu behövs krishantering och utveckling

Ett tredje lag, Kungsbacka, har dragit sig ut ur Elitettan. Det här är verkligen inte bra för svensk damfotboll. Nu behövs en tvåstegsraket från förbundet och EFD där man först och främst löser den akuta situationen så snabbt som möjligt, helst i går, så att alla vet vad som gäller för säsongen. Därefter behöver man hitta en bättre långsiktig lösning så att vi inte behöver se samma problematik med klubbar som inte kan ställa upp, i framtiden. Hur gör man det hållbart? Det handlar om att titta på hur alla kan bidra på bästa sätt.

Janogy behöver speltid

Madelen Janogy slog igenom under VM i fjol och är en viktig spelare för landslaget. Man ska inte dra för stora växlar och just nu är det väl inte akut, men det är lite oroande att hon fått så lite speltid under första tiden i Wolfsburg. Janogy väntar på sin första tävlingsmatch för den tyska storklubben. Kommer det i helgen? Janogy skulle må bra av att få lite minuter och för hennes del är OS jätteviktigt. Hon kan inte bli kvar på bänken för länge.