Marklunds spaningar: "Mimmi Larsson med pangstart"

Mimmi Larsson med pangstart Anfallaren Mimmi Larsson är ny i Rosengård inför den här säsongen och hon kunde knappast önskat sig en bättre start i sin nya klubb. I första träningsmatchen på flera månader så var det just hon som stod för två av lagets tre mål i segermötet med Växjö DFF. En skarv fram till 1-0 och ett skott i krysset till 2-0 vittnar om att Larsson är på gång. Hon har ju värvats på grund av att hon är en målskytt och för självförtroendet var det säkert jätteviktigt för henne. Det är en spelare som ska bidra med djupledsspel och spets i straffområdet. Anna Anvegård är väl egentligen lagets stora målskytt, men för Rosengårds del är det så klart oerhört bra om Larsson kan komplettera på den fronten. Rosengård vann matchen med 3-0, vilket var väldigt väntat.

Linköpingstalang avgjorde Johanna Alm har hämtats in från division 1 och visade direkt, i Linköpings möte med Eskilstuna, att hon vill spela damallsvenskan redan år. Den 19-årige juniorlandslagsspelaren, som kan spela på olika positioner i backlinjen, hoppade in och satte nämligen matchens enda mål. LFC vann dessutom trots att man saknade lagets stora stjärna, Lina Hurtig, som skadat sig tidigare i veckan. Desto dystrare miner i Eskilstuna som fick se Matilda Plan kliva av.

Två värvningar klara - och en tredje på väg för LFC?

För lokaltidningen Corren bekräftar tränare och sportchef Olof Unogård att Linköping lyckats göra klart med ytterligare två nyförvärv (vilket bekräftades senare under måndagen) innan fönstret stängde och enligt tidningen ska man dessutom ta in amerikanskan Brianne Folds, mittfältare, på provspel. Ett antal spelare in till för LFC skulle så klart vara oerhört välkommet då man i dagsläget sitter på en ganska tunn trupp jämfört med toppkonkurrenterna.