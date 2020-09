Marklunds spaningar: "Rosengård studsar tillbaka – även om Linköping bör ha gjort läxan"

Tränarbytet har gett ett lyft - det är tajt i botten

Jag trodde att Växjö faktiskt var ganska avsågade tidigare under säsongen. Men tränarbytet för en månad sedan, där Maria Nilsson kom in, har gett effekt. Laget spelar 4-4-2 och känns betydligt stabilare. Senast slog man topplaget Kristianstad och man har verkligen tagit sig in i matchen om ett nytt kontrakt igen. Bottenstriden är otroligt tajt - visst får Uppsala det tufft då det är fem poäng upp och lagen runtomkring känns vassare. Men i övrigt känns det väldigt öppet. I helgen ställs dessutom Växjö mot bottenkonkurrenten Djurgården på bortaplan och jumbon Uppsala ställs mot Eskilstuna som inte heller kan känna sig helt säkra ännu.

Otroligt levande tabell

Det lever i kampen om guldet, det lever i kampen om Europaplatserna - och det är tajt i botten. Med sex omgångar kvar att spela av damallsvenskan så är det en oerhört levande tabell. Alla lag har verkligen något att spela om, även om Uppsala riskerar att bli lite avsågat i botten. Många poäng kvar att spela om - och en bra spurt under slutet ger väldigt stora möjligheter för alla klubbar att klättra.

Roterande kostade Rosengård…

Efter EM-kvalmatcherna valde Jonas Eidevall att vila tre landslagsspelare; Mimmi Larsson, Nathalie Björn och Caroline Seger, fick alla börja på bänken mot Umeå. Det slutade med två tappade poäng (0-0) mot Umeå och att Kopparbergs/Göteborg bjöds in i guldstriden. Stark insats av Umeå så klart, samtidigt som Rosengård-trion kanske kände sig lite slitna efter landslagsspel. Nu är Göteborg bara en poäng efter igen.

… men i helgen tror jag att man studsar tillbaka

För Rosengårds del väntar i den kommande omgången Linköping. Minns ni hur det gick senast? 7-1 (!) till Malmöklubben och jag tror att man tar tre poäng även denna gång. Rosengård kommer att vara oerhört motiverat att ta tre poäng efter missen senast och jag tror att truppen är spelsugen. Sen blir det nog inga 7-1, Linköping lär inte bjuda på mycket som senast och man borde ha lärt sig läxan. Den här gången kan man inte gå så högt utan man måste anpassa sitt spel betydligt mer efter Rosengård. LFC, som ligger bra till för en Europaplats, behöver spela smartare defensivt.

Umeå gör det svårt även för GFC

Umeå har verkligen levererat som nykomling i damallsvenskan. Senast mot Rosengård såg man att laget blivit väldigt bekväma och man har en fördel i att man vågar spela och därmed också kan vila när man har bollen. Sedan bidrar Lisa Dahlkvist, som senast spelade som mittback, med en ovärderlig rutin. Efter 0-0 mot Rosengård möter man nu Göteborg i helgen. Just Göteborg hittade mot Umeå i förra mötet verkligen rätt med sitt höga presspel. Klarar man det igen? Då tror jag att man kan såra Umeå och då blir det tufft mot nykomlingen. Jag tror definitivt på Göteborgsvinst, men Umeå kan utan tvekan göra det svårt för GFC.