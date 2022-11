Motlhalo lämnar Djurgården: ”Kommer alltid uppskatta kärleken och stödet”

Den damallsvenska säsongen är över och Djurgården slutade på en tionde plats i tabellen.

Linda Motlhalo gjorde spelade 25 matcher med Blåränderna och stod för ett mål och en assist. Nu meddelar klubben att 24-åringen kommer att lämna Djurgården.

- Hon har haft en otrolig utveckling i Djurgården, jobbat på stenhårt och alltid visat en professionell inställning på planen. Hon krönte sin tid i Djurgården med att finna Afrikanska mästerskapen med Sydafrika. Vi vill tacka henne för hennes tid och prestationer i klubben, säger sportchef, Jean Balawo i ett pressmeddelande.

På tre år blev det totalt 67 damallsvenska matcher där hon stått för fyra fullträffar och två assist och nu väntar spel hemma i Sydafrika.

- Jag har verkligen njutit av dessa tre fantastiska år med Djurgården och jag har lärt mig så mycket om mig själv. Men nu är det dags att säga farväl. Jag kommer för evigt uppskatta kärleken och stödet från supportrarna, tack DIF, vi kommer ses igen.

Motlhalo har gjort 44 landskamper för Sydafrika och nio mål.

