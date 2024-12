Nyförvärvet tar med sin tuffa spelstil Häcken: "Det ligger i släkten"

Den amerikanska mittfältaren Carly Wickenheiser kom till Sverige 2019 och har sedan dess representerat flera klubbar. Det började med Morön i elitettan, därefter blev det en flytt till Kif Örebro i damallsvenskan följt av spel med Kristianstad DFF.

Nästa år är det BK Häcken som gäller för Wickenheiser, som i skrivande stund befinner sig i USA för att fira jul med familjen.

- Att byta till Häcken var för mig ett väldigt självklart val på ett sätt. Uppenbarligen är det ett så professionellt och konkurrenskraftigt lag med enorma ambitioner. Att få spela i Champions League och hur de redan har bevisat sig i Champions League. Det var bara en superattraktiv klubb för mig, säger Wickenheiser till Fotbollskanalen.

Under åren i Sverige har mittfältaren spelat en viktig roll i alla sina klubbar. Som spelare kännetecknas hon bland annat av ett tufft fysiskt spel. Något som, enligt henne själv, ligger i hennes DNA. Hennes pappa, Doug Wickenheiser, var nämligen hockeyspelare. År 1980 NHL-draftades han som nummer ett totalt och under karriären spelade han i klubbar som Montreal Canadiens, Vancouver Canucks, New York Rangers och Washington Capitals.

Hon är även släkt med den kanadensiska hockeyspelaren och världsstjärnan Hayley Wickenheiser som spelade för det kanadensiska landslaget och i svenska Eskilstuna Linden Hockey bland annat.

- Jag tror att det ligger i släkten. Jag älskar att vara tuff och spela tufft inom vissa gränser. Men ja, min pappa spelade hockey, så jag har många tränare som säger att det ligger i blodet, säger hon.

Men Wickenheiser har själv aldrig spelat hockey. Det fanns med i tanken, men det blev helt enkelt inte så. Hon hann heller inte se mycket av sin pappas hockeykarriär, eftersom han dog 1999, 37 år gammal, när Carly var knappt två år gammal.

- Jag fick faktiskt aldrig chansen att spela hockey. Min mamma såg till att mina systrar började spela, men när det var dags för mig att börja hade jag redan börjat sparka runt en boll överallt, så då körde mamma på det i stället, säger Wickenheiser och tycks vara nöjd med det beslutet.

Hur har din pappas tidiga bortgång påverkat dig som spelare, tror du?

- Jag tror att det har drivit mig mycket. Att förlora en förälder när man är sådär ung är uppenbarligen supersvårt. Men på ett sätt är det också motiverande. Jag har alltid sett på det som att jag vill föra vidare hans arv och det har aldrig har varit på ett sätt som har satt press på mig eller liknande.

- Det har liksom varit ett sätt för mig att få kontakt med honom på ett sätt. För uppenbarligen var han en professionell toppidrottare, så det har alltid varit lite av motivationen för mig. Att gå i hans fotspår på ett sätt. Så ja, jag tycker att det är väldigt svårt, men det här har varit ett bättre sätt att känna kontakt med honom och hålla hans minne vid liv.

En flytt till Göteborg och BK Häcken är ett stort steg i Carly Wickenheisers karriär, eftersom flytten innebär spel i Champions League.

- Jag tror att det kommer att bli så häftigt. Det har faktiskt varit en dröm för mig sedan jag kom över till Europa. Jag är bara tacksam för att jag fått chansen att vara i den här positionen, jätteglad.

Men efter två år i Kristianstad berättar Wickenheiser att det också är lite vemodigt att lämna. Nästa säsong är hon motståndare till sina tidigare lagkamrater.

- Jag tycker alltid att det är speciellt. Första gången är alltid konstig. Men det är också så roligt att bara se alla dina gamla vänner igen, gamla tränare, och speciellt i Kristianstad. Där var det så många människor som gjorde så mycket för klubben.

Vad ser du mest fram emot med nästa säsong?

- Det jag ser mest fram emot är en ny utmaning. Att befinna mig i den miljö som Häcken har skapat. Deras vardagliga schema. Och jag är bara väldigt taggad över att få spela med alla spelare i det laget och utmana mig själv.

Wickenheisers kontrakt med Häcken sträcker sig över två år.