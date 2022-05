Nytt poängtapp för Häcken - fick inte hål på Djurgården

Under söndagseftermiddagen hade Djurgårdens IF rest till Hisingen för att gästa BK Häcken i damallsvenskan. Hemmalaget kom till matchen efter en förlust i cupfinalen mot FC Rosengård senast, och dessförinnan 1-1 mot Piteå i damallsvenskan, medan gästerna kom till spel efter en derbyförlust mot Hammarby IF senast. Således var det två lag som var hungriga på tre poäng och studsa tillbaka.

Som väntat var det hemmalaget som var spelförande i den första halvleken. Marika Bergman Lundin var nära att ge Häcken ledningen två gånger om på kort tid, men marginalerna var inte på hennes sida. Annars hotade Häcken mycket genom Johanna Rytting Kaneryd.

Men Djurgården var inte heller helt ofarliga och hotade, i sin tur, genom forwarden Haley Dowd flera gånger om. Gästerna hade dessutom sekvenser av den första halvleken där de visade upp ett fint passningsspel - men den första halvleken slutade mållös.

Matchbilden i den andra halvleken var ungefär densamma som i den första halvleken. Häcken var spelförande och Djurgården hotade på omställningar. Kanske något något mer än i den första halvleken. Dowd var bland annat ytterst nära på att ge gästerna ledningen med dryga timmen spelad, men amerikanskans avslut smet precis utanför Jennifer Falks stolpe.

Häcken fortsatte att jaga ett segermål i den andra halvleken, men fick inte hål på gästerna, och matchen slutade till slut mållöst. Därmed blev Djurgården det andra laget den här säsongen att knipa poäng från Häcken på Bravida, efter Rosengård.

Resultatet innebär att tabelltvåan Häcken tappar poäng i toppen och serieledaren Rosengård, som nu har en match mindre spelad, kan rycka ifrån om de vinner sin nästa match. Linköping på tredje plats kan även överta andra platsen om de besegrar AIK senare under söndagen. Djurgården, i sin tur, placerar sig på nionde plats.

Startelvor:

Häcken: Falk - Wijk, Rybrink, Nelhage, Csiki - Rubensson, Curmark - Rytting Kaneryd, Berman Lundin, Gejl - Larsen.

Djurgården: Daugherty - Walentowicz, Lövgren, Kullberg, Olai - Almqvist, Lilja, Motlhalo - Lindwall, Dowd, Bergström.