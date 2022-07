Officiellt: BK Häcken presenterar dubbla värvningar

BK Häcken blandade och gav under vårsäsongen och är på fjärde plats i damallsvenskan efter 15 omgångar i seriespelet. Under torsdagen meddelar Hisingen-klubben att det kommer in förstärkning inför andra halvan av säsongen, då den offensiva ungerskan Dóra Zeller, 27, och den australiska mittbacken Aivi Luik, 37, är klara för klubben.

Zeller har skrivit på ett kontrakt över två och ett halvt år, medan Luiks avtal sträcker sig över ett och ett halvt år. Zeller, som är en del av Ungerns landslag, kommer närmast från tyska Bayer Leverkusen, medan Luik ansluter från Pomigliano i Italien.

- Jag är väldigt exalterad. Allt är annorlunda än i Bayer Leverkusen. Det är väldigt professionellt här. Jag ser fram emot att få komma hit och träna och spela, säger Zeller.

- Jag har en väldigt bra känsla. BK Häcken vill gå framåt och nå sina mål och jag gillar det, då jag är väldigt tävlingsinriktad. Jag ser fram emot att få spela i en av världens bästa ligor, säger Luik.

Luik hoppas framöver på att vinna titlar med Häcken.

- Jag vill vinna ligan och jag vill att vi ska göra väldigt bra ifrån oss i Champions League. Vi ska känna att vi har gjort allt vi kan för att bli så bra som vi kan bli. Jag gillar inte att förlora, jag gillar att vinna.