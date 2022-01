Officiellt: Champions League-meriterade spelaren till Kif Örebro

Efter långa diskussioner med Apollen kunde Kif Örebro säkra Apollons mittfältare Katie Lockwood som kommer att ansluta till klubben i början av februari - kontraktet sträcker sig över 2022.

- Jag känner mig laddad inför att ta steget till Örebro. Det här är nästa kapitel i min fotbollskarriär, med det här bra laget. Jag gillar klubbens filosofi och vision. Vi blir ett lag med oerhört mycket potential som jag ser fram emot att vara en del av, säger Katie Lockwood till klubbens hemsida.

Vanligtvis brukar Kif Örebro enligt sportchef, Jonas Nilsson, värva spelare med utgående kontrakt. Inte den här gånger. Nu har man köpt loss 23-åringen.

- Vi har fått tips om henne och har då också kollat på när hon spelare. Vi har förhoppningar om att hon ska vara den pusselbit vi behöver. Det finns en skaplig utvecklingspotential och det känns viktigt. Vår strategi är att titta på spelare som kan ta nästa steg, säger han till Fotbollskanalen.

Vad för typ av spelare är Lockwood?

Vi har tittat efter någon som kommer att vara en viktig lagspelare som förmodligen kommer att göra en del mål och poäng. Hon kommer löpa mycket och vara jobbig att möta.

Nilsson fortsätter:

- Vi har tittat efter en spelare som kan röra sig över stora ytor. Vi behöver en spelare som skapar möjligheter för sina medspelare att göra någonting bra.

👀 Its time! Welcome @katielockwood04 to KIF Örebro and @_OBOSDamallsv ✅✍️ #förtjejersfotbollsdrömmar pic.twitter.com/0SmE18RgRS