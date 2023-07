Officiellt: Djurgården värvar Sessy Åsland

Djurgården förstärker truppen inför höstsäsongen. På tisdagen blev det officiellt att Blåränderna värvar Therese Sessy Åsland, något som Fotbollskanalen avslöjade i dagarna. Hon ansluter närmast från Madrid CFF.

Den norska, landslagsmeriterade mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2024.

- Jag ser jättemycket potential här och jag tycker om att få vara med och bygga upp något. Djurgården är en jättestor förening och min dröm är att vi ska kunna vara där herrarna är idag och kämpa i toppen, säger hon till Dif:s hemsida.

- Träna hårt och göra rätt saker varje dag. Ta små steg framåt för varje månad som går, då tror jag att vi lyckas till slut.

Hon tillägger:

- Jag är duellstark, smart på planen och har bra passningsfötter, jag skulle nog säga att jag är hyfsat tvåfotad. Sedan har jag gjort en del mål också, speciellt när jag var här senast i damallsvenskan.

Sportchef Jean Balawo om nyförvärvet:

- Vi har tittat efter spelare som kan kliva in och höja oss ytterligare mot de målsättningarna vi har satt. Där tror vi att Sessy Åsland är ett steg i rätt riktning. Hon kommer in med mentalitet och med ett positionsspel där vi i dagsläget känner att vi behöver få in en ny spelare med de spetsegenskaperna. Hon är bra med fötterna, tuff i närkamperna och hon levererar bra avslut. Vi har följt henne under en längre tid så det är skönt att hon landar hos oss.

Djurgården ligger på tionde plats i damallsvenskan med 14 inspelade poäng efter 16 omgångar.