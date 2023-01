Officiellt: Hamano klar för Chelsea - lånas ut till Hammarby över 2023

Maika Hamano, 18, var en av de bärande spelarna under U20-VM i somras och en stor del till att Japan tog sig till final, där man till slut föll mot Spanien.

Men japanskan belönades som mästerskapets mest värdefulla spelare och fick även ta emot Silver Boot prisen, och lockade till sig intresset från både Hammarby och Chelsea.

Och under fredagen stod det klart att anfallslöftet är klar för den engelska storklubben Chelsea, men kommer först att ansluta till Hammarby där hon skrivit på ett låneavtal som sträcker sig över 2023.

- Jag kände mig välkommen från första stund av mina nya lagkamrater, som hade förberett lite japanska poplåtar i omklädningsrummet. Jag ser fram emot att få visa upp mitt sätt att spela och bidra till att vinna matcher – något jag hoppas bli ihågkommen för här i Hammarby, säger hon i ett pressmeddelande.

Sportchef Johan Lager:

- Vi följde Maika under sommarens U20-VM och fick upp ögonen lite extra för just henne då Pablo (Piñones-Arce, tränare) scoutade mästerskapet. Vi är väldigt glada att den här möjligheten dök upp då Maika är en fantastisk spelare som inte har några direkta svagheter egentligen. Vi tror hon kommer passa väldigt bra in med vårt sätt att se på fotboll och sedermera utvecklas som spelare.

Kontraktet med Chelsea sträcker sig över sommaren 2027.