Officiellt: Hammarby förlänger med Tamminen

Hammarby gick under onsdagen ut med att målvakten Anna Tamminen skrivit på ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till sommaren 2026.

Sportchefen Johan Lager är glad över att få behålla målvakten.

- Vi är oerhört glada och stolta över att Anna valt att förlänga med oss. Jag tror hon känner precis som oss att klubben utvecklas hela tiden och tar steg framåt. Detta är ett kvitto på att spelarna trivs bra här och tror på fortsätta framgångar med klubben. Med Sofia Lundgren har Anna utvecklats enormt de här åren och "Fia" är övertygad om att Anna kommer bli ännu bättre. Jag tycker Anna är seriens bästa målvakt och ser med stolthet fram emot de kommande tre åren med Anna i Hammarby, säger sportchefen på Bajens hemsida.

Tamminen anslöt inför 2021, och är också lycklig över att stanna i Stockholm.

- I min värld det finns inget annat än Bajen just nu, så det kändes självklart att skriva på. Jag kan inte komma på någon bättre plats än att stiga in på ett fullsatt Kanalplan, eller Söderstadion, till Just idag är jag stark. Jag njuter av varje dag jag kommer till Kanalplan. Vi har en bra miljö och kunniga ledare som är redo att ge allt för oss. Jag känner att både jag och laget kommer fortsätta utvecklas och det ska bli spännande att se hur långt vi kan nå, säger keepern.

Hammarby är placerat på andra plats i damallsvenskan.