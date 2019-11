Officiellt: Vittsjö värvar från Rosengård: "Hoppas kunna hjälpa klubben"

Ebba Wieder lämnar Rosengård för Vittsjö. Detta för ett avtal över ett plus ett år. - Jag hoppas kunna hjälpa klubben mot nya mål, som att ta steget ut i Europa, säger hon.

Ebba Wieder, 21, var i år med och bidrog till att Rosengård tog SM-guld. Mittfältaren gjorde totalt 16 matcher, varav tre från start, men lämnar nu Skåneklubben för spel i Vittsjö, som i år slutade på tredjeplats i damallsvenskan. Detta för ett kontrakt över ett plus ett år, meddelade Vittsjö sent under tisdagen på sin hemsida.

- Vittsjö bygger på något mycket intressant och jag hoppas kunna hjälpa klubben mot nya mål, som att ta steget ut i Europa. Jag ser även fram emot att ta ytterligare kliv i min egen utveckling tillsammans med klubben 2020, säger Wieder i en kommentar på föreningens hemsida.

Wieder berättade nyligen för Fotbollskanalen om varför hon ville lämna Rosengård. Den stora anledningen är knapp speltid under senaste åren.

- Jag har inte fått så mycket som speltid som jag önskat, men jag har verkligen visat på träningarna att jag vill ha en plats. Fått göra några viktiga inhopp, och jag har ändå känt stödet från tränaren och laget. Jag skulle inte säga att jag är helt nöjd men jag känner att jag har utvecklats den här säsongen, sa hon då.