Piteå förstärker från Bajen: "Känns som rätt steg"

Piteå har inför den kommande säsongen tappat flera tongivande spelare, däribland Madelen Janogy, Cajsa Andersson och Ronja Aronsson.

Men klubben har också förstärkt. Nyligen blev den norske målvakten Guro Pettersen, Olivia Wänglund och Sejda Abrahamsson. Nu har man gjort klart med ännu ett nyförvärv. Klubben meddelar att anfallaren/mittfältaren Astrid Larsson, 20, skrivit ett ettårskontrakt med option på ytterligare ett år. 20-åringen ansluter från Hammarby.

- Det känns jättekul att ha skrivit på för Piteå IF DFF. Jag fick ett väldigt bra intryck när jag var uppe och hälsade på. Det känns som rätt steg i min utveckling. Jag ser fram emot att flytta upp och köra igång försäsongen i januari, säger hon i en kommentar på föreningens hemsida.

Piteås sportchef Leif Strandh:

- Astrid är en spelare vi har haft koll på under en längre tid. Hon är en spelare med en härlig karaktär och kommer med sin energi att passa in väldigt bra i Piteå IF DFF.”