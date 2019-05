Rosengård åkte på chockförlust mot bottenlag - så gick det i damallsvenska matcherna

Vittsjö vann med uddamålet mot Eskilstuna. Göteborg segrade i storstadsmötet mot Djurgården efter Pauline Hammarlunds fullträff, Örebro vann efter sent segermål och ett svängigt Malmöderby slutade 3-2 efter mål i den 93:e minuten. Här är sammanfattningen från dagens matcher i damallsvenskans femte omgång.

Vittsjö GIK-Eskilstuna United 1-0 (1-0)

Efter 331 minuter gjorde Eskilstunas Kaisa Collin lagets första spelmål i årets damallsvenska när man bortaslog Limhamn Bunkeflo. En efterlängtad seger som säkerligen givit mersmak inför dagens möte mot Stefan Ekstrands och Thomas Mårtenssons Vittsjö. Gästerna startade också matchen piggt men Vittsjö tog över kommandot och träffade virket hela fyra gånger inom loppet av åtta minuter. I den 21 minuten fick hemmalaget däremot utdelning då Catherine Bott spelat in bollen till Clara Markstedt som kunde skjuta in ledningsmålet. En ledning som förblev ohotad matchen igenom när Vittsjö tog en tung uddamålsseger mot Eskilstuna.

KIF Örebro-Växjö DFF 1-0 (0-0)

Hemmalaget Örebro började säsongen på bästa möjliga sätt med idel segrar. Därefter har dock resultaten svikit och med två raka förluster samt åtta insläppta mål har självförtroendet fått sig en törn. Hemma mot Växjö tog man däremot taktpinnen i matchen och hade även en boll i nät i slutskedet av den första halvleken. Dessvärre, för hemmalagets del, dömdes detta bort då bortakeepern Lisa Karlsson blivit otillåtet störd i samband med målsituationen. Således slutade den första halvleken alltjämt mållöst, 0-0. I den andra halvleken skapades det en drös med hörnor men de riktigt högkalibriga målchanserna lyste med sin frånvaro, tills den 82:a matchminuten. Med åtta minuter kvar av ordinarie tid blev nämligen amerikanskan Heather Williams matchhjälte med det enda målet efter att hon nickat in 1-0, vilket också blev slutresultatet.

Kopparbergs/Göteborg FC-Djurgårdens IF 3-1 (1-1)

Göteborg mot Stockholm, Olivia Schough mot sina gamla lagkamrater. Det var upplagt för ett stormöte på Valhalla IP under lördagen. Det hitintills obesegrade hemmalaget Göteborg ställdes mot Djurgården som börjat säsongen på ett tveksamt sätt med tre raka förluster. Utefter förutsättningarna var det inte helt överraskande att hemmalaget tog taktpinnen direkt och spräckte nollan efter mål av Pauline Hammarlund i den nionde matchminuten. Dryga kvarten senare kom dock kvitteringen för gästerna efter att Mia Jalkerud nickat in 1-1 och noterats för sitt tredje mål den här säsongen. Tre minuter in i den andra halvleken återtog Göteborgarna ledningen efter att Rebecka Blomqvist skjutit in 2-1. Efter lite mer än 20 minuter in i den andra halvleken utökade Göteborgs Pauline Hammarlund ledningen och fastställde slutresultatet 3-1.

Linköpings FC-Kungsbacka DFF 2-0 (1-0)

Efter den något oväntade förlusten mot borta mot Vittsjö inledningsvis har ett stjärnspäckat Linköping hittat formen med två raka segrar. Gästerna från Kungsbacka har det däremot lite tuffare. Milt uttryckt. Laget har nämligen inte vunnit någon av sina fyra inledande matcher samt återfinns på sista plats i årets damallsvenska. I matchens första halvlek hade hemmalaget, föga förvånande, ett stort spelövertag men lyckades inte skapa några stora målchanser. Istället krävdes det en straffspark för att hemmalaget skulle ta ledningen då Frida Leonardsen Maanum säkert rullade in 1-0 vid Karolina Bucaro Stenmans högra stolpe. Väl i den andra halvleken såg det länge ut att “bara” bli en uddamålsseger för Linköping men i den 79:onde minuten var 2-0 ett faktum. Detta efter att Bucaro Stenman helt misstajmat en utrustning vilket gjorde att Stina Blackstenius enkelt kunde rulla in utökningen och slutresultatet 2-0 i tom kasse.

IF Limhamn Bunkeflo-FC Rosengård 3-2 (1-1)

En svår uppgift väntade hemmalaget som drabbade samman med serieledarna Rosengård, som hitintills imponerat i årets allsvenska. I dagens möte med Limhamn Bunkeflo var det hemmalaget som, något överraskande, tog ledningen i den 25:e minuten efter att Jennie Egeriis gjort mål direkt på hörna. Inte ens minuten senare var det återigen en boll i nät, men den här gången bakom hemmamålvakten Vera Amanda Varis. Målskytt? Norskan Lisa-Marie Utland efter att ha bröstat in 1-1. Inför den andra halvleken bestämde sig gästernas huvudtränare Jonas Eidevall för att byta in skotskan Fiona Brown. Ett byte som fick resultat direkt efter att Brown nickat in ledningsmålet till bortasupportrarnas stora glädje. Dryga kvarten senare var det återigen boll i nät men nu till hemmalagets fördel. Detta efter att Nathalie Hoff Persson avslutat kliniskt på ett friläge och skjutit in kvitteringen. Ett kvitteringsmål som såg ut att bli matchens sista men inhopparen Andrea Thorisson sköt in 3-2 i den 93:e minuten och sänkte Rosengård i Malmöderbyt.