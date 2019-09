Rosengård drar ifrån i toppen - vann mot Djurgården efter Anvegårds dubbel

När den kanske största utmanaren till SM-guldet föll överraskande mot Eskilstuna, Kopparbergs/Göteborg, såg serieledande Rosengård till att ta tre nya poäng mot Djurgården. Stockholmarna är till skillnad från malmöiterna på nästjumboplats i tabellen.

Mindre än 60 sekunder behövde Anna Anvegård för att sätta en boll i nät. För precis efter att gästerna Djurgården tagit avsparken vann Rosengård bollen högt och spelade den till landslagsanfallaren Anna Anvegård, som med ett klassavslut sköt in ledningsmålet bakom Jennifer Falk i bortamålet. Knappt 12 minuter efter det var det dags igen. I samband med en väl genomförd hörnvariant nådde bollen Anvegård som rakade in utökningen från nära håll. Bortsett från de båda målen dominerade Rosengård den första halvleken från början till slut och kunde gå till pausvilan med en 2-0-ledning.

Även under de resterande 45 minuterna som spelades på Malmö IP under söndagseftermiddagen hade serieledande Rosengård fortsatt god kontroll på matchen. Visst stack Djurgården upp med jämna mellanrum på kontring för att försöka få in en reducering, men anfallsförsöken blev sällan till farligheter. I den 72:a minuten skulle dock det efterlängtade 2-1-målet komma. Mia Jalkerud gjorde som många gånger förr när hon var på rätt plats och rappt sköt in stockholmarnas första mål för dagen. Närmare än så skulle dock inte nästjumbon komma utan Rosengård höll undan och utökade även sin ledning när slutsiffrorna skrevs till 3-1.

Hemmalagets trepoängare innebär att man nu drar ifrån i toppen av damallsvenskan. Numera skiljer det fyra poäng ner till succélaget Vittsjö på en andraplats och fem till Kopparbergs/Göteborg.

Startelvor:

Rosengård: Musovic - Björn, Levenstad, Viggosdottir - Rytting, Troelsgaard, Bennison, Cankovic- Svava - Anvegård, Imo

Djurgården: Pelley - Arnardottir, Folkesson, Lindberg, Lång - Lindvall, Helin, Diaz Pettersson, Ektroth, Chukwudi - Schough